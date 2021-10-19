舊大樓逃生障礙 首日拆7處

大仁路大樓的7樓出租套房，私設阻隔用的木板安全梯，工務局昨天拆除。（記者葛祐豪攝）

2021/10/19 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕城中城大樓火警後，高市府在3天內稽查全市34棟30年以上、沒有管委會的老舊複合式大樓，其中27棟建物不合格、23棟更嚴重影響逃生通道，市府昨起祭鐵腕，首日鎖定7棟同步拆除這些障礙物。

27棟不合格建物

對於老舊大樓沒有管委會問題，市長陳其邁昨上午表示，老舊大樓沒有管委會在消防、公安管理、執行上無法徹底落實，他期盼中央未來強制修法外，同步啟動高雄市自治條例的修訂，希望在議會協助下加速立法。

陳其邁於15日指示組成「老舊複合式大樓聯合稽查」專案小組，3天內稽查全市34棟30年以上、沒有管委會的老舊複合式大樓。

嚴重影響逃生通道先拆

建管處長陳海通指出，經過3天稽查，共有27棟建物有安全梯及通道壅塞阻礙、私設柵門、安全門封閉等缺失，其中23棟更嚴重影響逃生通道，範圍遍布13個行政區，因此依照行政程序法強制拆除，由於是在改善期內就強制拆除，就不另開罰單。

範圍遍布13個行政區

針對27棟不合格建物，陳其邁要求相關單位於10天內優先清除，同時由消防局協助設置逃生標示、警報器、滅火器等消防設施，保障民眾生命財產安全。

昨早8點半起，由副秘書長郭添貴帶隊，率領消防、工務等局處，針對鹽埕區大仁路、七賢三路（2棟）、府北路、新興區六合二路、林森一路、苓雅區自強三路等7棟建物，強力清除避難逃生動線的障礙物。

郭添貴指出，大仁路這棟大樓屋齡42年、樓高12層，7樓出租套房私設阻隔用的木板安全梯，影響公共安全，昨天由工務局即刻拆除。其餘逃生通道不合格的建物，也預計在26日前陸續清除。

市府昨針對鹽埕區大仁路等7棟建物，強力排除避難逃生動線的障礙。（記者葛祐豪攝）

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