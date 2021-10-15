台積電效應掀炒房潮 高雄市府稽查建案

高市房價近期因傳出台積電將進駐，瞬間飆高。（記者王榮祥攝）

2021/10/15 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電效應近期掀起高雄炒房潮，房市價量齊揚，甚至一日三市，市議員黃捷昨在議會工務部門質詢時，要求地政局成立市調小組，掌握預售屋狀況，並每年定期稽查預售屋建案、主動公布違規建商名單。

黃捷：應定期稽查並公布違規建商

黃捷指出，過去市民購買預售屋時，常發生賣方在交屋後，坪數與合約有出入、擅自降低交屋保留款、房屋建材及廠牌與承諾不同等狀況。

黃捷向地政局索取聯合稽查資料，發現高雄今年聯合稽查僅3件，包含1件合格、2件違規部分尚未釐清，甚至歷年來針對預售屋違規，僅輕罰3萬元，對建商而言不痛不癢。

黃捷強調，隨著台積電進駐高雄的討論不斷，附近的建案可能陸續興建，要求地政局成立市調小組，掌握預售屋狀況，並每年定期「全面稽查預售屋建案」、主動公布違規建商名單，也可參考台北市案例，建立預售屋管理新制平台，保障消費者。

市府：已無預警稽查6案預售屋

地政局長陳冠福回應說，上週五起，已進行3場無預警稽查預售屋建案，目前總共查了6案。他也允諾成立預售屋管理平台，公告違規建案，讓消費者權益不受損。

地政局補充說，這3場無預警稽查，發現有銷售中心未申請變更使用、代銷業者未備查委託代銷契約，將依規定請業者陳述意見，若陳述意見不予接受，將依法開罰業者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法