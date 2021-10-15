為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    台積電效應掀炒房潮 高雄市府稽查建案

    高市房價近期因傳出台積電將進駐，瞬間飆高。（記者王榮祥攝）

    高市房價近期因傳出台積電將進駐，瞬間飆高。（記者王榮祥攝）

    2021/10/15 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電效應近期掀起高雄炒房潮，房市價量齊揚，甚至一日三市，市議員黃捷昨在議會工務部門質詢時，要求地政局成立市調小組，掌握預售屋狀況，並每年定期稽查預售屋建案、主動公布違規建商名單。

    黃捷：應定期稽查並公布違規建商

    黃捷指出，過去市民購買預售屋時，常發生賣方在交屋後，坪數與合約有出入、擅自降低交屋保留款、房屋建材及廠牌與承諾不同等狀況。

    黃捷向地政局索取聯合稽查資料，發現高雄今年聯合稽查僅3件，包含1件合格、2件違規部分尚未釐清，甚至歷年來針對預售屋違規，僅輕罰3萬元，對建商而言不痛不癢。

    黃捷強調，隨著台積電進駐高雄的討論不斷，附近的建案可能陸續興建，要求地政局成立市調小組，掌握預售屋狀況，並每年定期「全面稽查預售屋建案」、主動公布違規建商名單，也可參考台北市案例，建立預售屋管理新制平台，保障消費者。

    市府：已無預警稽查6案預售屋

    地政局長陳冠福回應說，上週五起，已進行3場無預警稽查預售屋建案，目前總共查了6案。他也允諾成立預售屋管理平台，公告違規建案，讓消費者權益不受損。

    地政局補充說，這3場無預警稽查，發現有銷售中心未申請變更使用、代銷業者未備查委託代銷契約，將依規定請業者陳述意見，若陳述意見不予接受，將依法開罰業者。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播