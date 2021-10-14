高雄》鳳山醫院一期大樓啟用 朝區域醫院挺進

鳳山醫院一期大樓昨啟用，高雄市長陳其邁（左四）、長庚醫療財團法人董事長王瑞慧（左三）、長庚醫療財團法人主任委員程文俊（左二）、高雄長庚紀念醫院院長王植熙（左一）等人出席剪綵。（記者許麗娟攝）

2021/10/14 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕由長庚醫療財團法人經營的高雄市立鳳山醫院，昨天啟用一期新建醫療大樓，在加入外科團隊和先進設備後，醫療專科將從原本的12個大幅增至28個，高雄市長陳其邁期許，鳳山醫院擴大規模後，未來提供居民更完整的醫療服務。

一期急性病床增至99床

長庚醫療財團法人主委程文俊指出，大樓可讓一般急性病床由原先的58床增加到99床，二期將再增加到250床，醫療專科部分，除了原有的內科團隊，再新增外科服務，加入手術室、加護病房等單位，引進磁振造影、電腦斷層、心導管、震波碎石機、乳房攝影機等先進的醫療設備，並全力發展微創手術，縮短患者術後恢復期。

陳其邁肯定鳳山醫院發展

陳其邁表示，鳳山醫院在長庚體系經營下，提供給鳳山地區最好的醫療服務，他代表市民表達感謝，這次擴大規模從地區醫院邁向區域醫院，在設備上軟體服務全面提升，相信未來醫療品質與服務會更完整。

二期大樓啟用 病床數達250床

高雄市衛生局進一步說明，鳳山醫院若二期醫療大樓完工啟用，病床增至250床時將可向衛福部申請由地區醫院晉級為區域醫院，目前高雄市共有高醫、高雄榮總、高雄長庚等3所醫學中心，義大醫院則是準醫學中心的區域醫院。此外，有部分區域、地區醫院委託醫學中心經營，高醫經營的有大同、小港、旗津醫院，長庚經營則有鳳山醫院，也是民眾分流看病的另一選擇。

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