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    首頁　>　高雄市

    高雄》處理外縣市事業廢棄物 逐年遞減

    仁武焚化廠減半外縣市事業廢棄物處理量。（記者陳文嬋攝）

    仁武焚化廠減半外縣市事業廢棄物處理量。（記者陳文嬋攝）

    2021/10/12 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市府為改善空污，今年減半外縣市事業廢棄物處理量，明年合約化處理量降為10萬噸，後年起再減為8萬噸，保障在地產業競爭力，以利迎接橋科等產業園區大廠進駐，成為高雄招商利基。

    迎接大廠進駐 調整垃圾量能

    市長陳其邁為改善空污，今年起要求環保局垃圾（戶垃圾及事業廢棄物等）減量，從去年137萬噸降為今年133萬噸，明年起再降為130萬噸；市府也因應高雄未來發展，橋頭科學園區等產業大廠將陸續進駐，針對整體事業廢棄物調整量能。

    處理外縣市總量 上月已減半

    高市有4座焚化廠，僅仁武、岡山焚化廠處理外縣市事業廢棄物，高市去年事業廢棄物處理量32.5萬噸，外縣市去年事業廢棄物處理量約24萬噸，市府今年推動整體垃圾減量政策，帶動外縣市事業廢棄物處理量9月達到減半，從24萬噸減為12萬噸。

    環保局推動仁武、岡山焚化廠ROT促參方案，其中仁武廠已完成簽約、岡山廠進入議約階段，除4年完成2廠整建改善工程外，預計明年起外縣市事業廢棄物處理量將降為10萬噸。

    環保局強調高雄事業廢棄物不受影響，僅縮減外縣市事業廢棄物處理量，餘量轉為處理高雄的家戶垃圾及事業廢棄物，且搭配市府整體垃圾減量政策，更符合市民期待，並保障高雄事業廢棄物每噸價格3150元，比廠商自收外縣市事業廢棄物價格便宜。

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