高雄／五倍券升級六倍券 陳其邁：增在地消費

市長陳其邁（左）說明加碼五倍券成六倍券的構想。（記者王榮祥攝）

2021/08/12 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府計畫加碼五倍券、升級為六倍券！市長陳其邁昨指出，原則上將評估採紙本、數位等多元方式推動，目標是把消費力留在高雄。

高市府計畫將五倍券升級六倍券，引發外界關注，高市議會昨總質詢時，民進黨議員陳慧文、國民黨議員陳美雅均對此提問。

陳其邁說明，將由兩位副市長羅達生、史哲，共同召集防疫後的經濟復興小組進行討論，希望用加碼的方式，從5千變成6千（五倍變六倍），在限定時間內，把資金引導到受影響較大的產業，例如餐飲服務業。

活絡餐飲、觀光及零售業

陳其邁預估，中央五倍券大概可創造經濟產值超過1000億元，假如疫情控制穩定，當然是把較多消費落地在高雄，增加更多在地消費，讓受困產業得到幫助，也就是說：「水庫缺水時，雨要下在對的地方。」

他強調，希望藉由加大乘數效果，幫助受困產業，藉由增加消費方式，活絡這些已哀鴻遍野的餐飲、觀光及零售業，增加業者一些收入。

陳其邁表示，細部計畫還在規劃當中，也會根據過去在夜市券、商圈券及時時抽等累積的經驗做綜合討論。

把資金引導到受影響較大的產業

市府統計，去年市府積極搶攻三倍券商機，曾推出每小時抽一支iPhone的「時時抽」，配合跨百光年系列活動，去年12月單月登錄發票金額高達23億元，其中夜市、商圈業績更成長30％，高雄旅宿業在跨年住宿率更高達80％以上。

六倍券計畫希望複製去年成功經驗，結合將在高雄舉辦的國慶煙火、台灣燈會及跨年晚會等大型活動，在總值預估1000億的五倍券商機中，盼搶下其中10％、100億元商機。

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