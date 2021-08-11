高雄》蓮池潭旁綠地 陳其邁：朝景觀保存開發

蓮池潭綠地開發周邊關係圖，紅色圈起處為舊左營國中公有綠地。（森林城市協會提供）

2021/08/11 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕擔憂蓮池潭風景區旁的公有綠地，將以公辦都更變賣蓋高樓，破壞蓮池潭龍虎塔觀光景觀，4個環團昨早在議會前陳情。高雄市長陳其邁強調，會在維持景觀天際線的前提下，開發強度不超過原來上限容積率300%的規劃，並在整個綠地景觀保存的原則下，尋求開發計畫能符合觀光、遊憩使用，也希望跟民間團體協商，這個部分請大家放心。

4個環團前往議會陳情

森林城市協會、高雄市蝙蝠保育學會、南部反空污行動聯盟、高雄市公督盟等環保及公民團體共數十人，昨天上午聚集在市議會前陳情。森林城市協會理事長莊傑任指出，左營蓮池潭風景區牌樓旁5.99公頃的舊左營國中公有綠地（勝利路、翠華路交叉口），將以公辦都更形式變賣，蓋20層樓的私人豪宅為主的高塔群，不只綠地變水泥，此開發案將直接摧毀蓮池潭風景區的湖岸景觀和天際線，觀光地標龍虎塔拍照的背景，將從自然景觀變成水泥巨塔，天際線遭受破壞。

莊傑任說，基地上還有28棵珍貴老樹、50年歷史的兒童之家、180年的水圳人文景觀，也恐怕面臨摧毀，將重創高雄觀光產業與市民生活品質。

都發局：審委會審慎把關

都發局則表示，左營國中舊校地目前為觀光發展特定專用區，容積率是300%，未來變更為商業區後，開發強度將維持原有的容積率300%，並納入都市設計審議地區。市府都市設計審議委員會將審慎把關，確保蓮池潭風景區天際線、景觀風貌及觀光發展。

陳：保留老樹、維持天際線

對此，陳其邁回應，會在整個綠地景觀保存的原則下，尋求開發計畫能符合觀光、遊憩使用，也希望跟民間團體協商，這個部分請大家放心。對於基地上的老樹，原則上會採取原地保存的做法，讓老樹能夠在地保留。

森林城市協會透過臉書粉專和官網發起「守護蓮池潭綠地景觀全民連署」活動，有42個團體參與連署，呼籲陳其邁能下令停止販售蓮池潭旁公有綠地，共同守護天際線。

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