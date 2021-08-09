高雄》沿海路多處坑洞 戳破「李四川神話」

前副市長李四川任內重鋪的小港沿海路，不敵連日大雨襲擊，出現多處坑洞。（記者葛祐豪翻攝）

2021/08/09 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄連日豪雨，市區道路受損，遭藍營政治操作，拿來與韓國瑜任內對比，連前副市長李四川都宣稱任內重鋪的小港沿海路，此次完整無坑洞。但高市1999專線前晚接獲多起報案，指沿海路多處坑洞，造成數輛汽車爆胎，市議員邱俊憲認為，這無異讓「李四川神話」破滅，呼籲不要把高雄市道路當作國民黨主席的競爭場！

1999專線通報 有3處破孔

高雄市1999專線前晚接獲多起通報，指沿海路坑洞造成數輛汽車爆胎。包括在沿海二路南下快車道，於唐榮鐵工廠至中林路口間，查到3處破孔，其中最大坑洞長約120公分、寬約50公分，深度約為10公分。

大雨成災 反遭藍政治操作

將參選國民黨主席的朱立倫，前天在臉書酸「高雄大雨，造成天坑再現」，強調「讓大家十分懷念韓市府團隊與李四川副市長」的「路平燈亮水溝通」，並意有所指地說：「還韓國瑜公道者，必陳其邁！」李四川也在臉書表示，接到高雄議員的電話，指1年前完工的道路仍然完整無坑洞，打電話跟他道謝；另有一些藍營人士或名嘴，高調宣傳李四川鋪路沒有破損，當作藍綠鬥爭的政治操作。

欲參選民進黨市議員的黃彥毓，昨則擔任一日巡檢員，巡檢韓國瑜、李四川口中的沿海路，發現沿海一路、小港轉運站前、中山四路國道一號尾端下交流道均有破洞，都已通報。他強調，「李四川沒有比較厲害，別人也並不差」。

綠籲藍 勿把天災當藍競選靶場

民進黨議員邱俊憲表示，高雄此波大雨的總雨量，與韓國瑜任內完全是不同狀況，沒有人否認李四川重鋪馬路的辛苦，但不要刻意神話或醜化某些人的政績，這次剛鋪好1年多的沿海路出現多處坑洞，無異就戳破了「李四川神話」！請勿把高雄市道路當作國民黨主席的競爭場！

鳳山區立委許智傑也反批朱立倫，為了自己黨主席選舉，在臉書拿一張高雄的照片就製造藍綠對立，「更何況，圖中確切位置，說不定您也不曉得在哪裡？」

國民黨議員黃紹庭則認為，綠營民代急著攻擊政治對手來轉移目標，試圖為現任者卸責。「市民要的是一個有能力解決問題的市府執政團隊」，呼籲陳其邁向市民交代要怎麼解決淹水、天坑問題。

市府前晚先搶修 天候穩定再補修

副市長林欽榮昨前往視察，養工處報告指出，沿海路整體道路刨鋪是2019年3月開工、2020年5月完工，前晚立刻緊急搶修，將待天候狀況穩定後，再以方正切割局部進行道路面層的大面積修復。

多處坑洞。（記者葛祐豪翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法