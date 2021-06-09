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    首頁　>　高雄市

    高雄》5大果菜批發市場 今起控人流

    鳳農果菜批發市場加派人力，於門口把關落實實聯制。（記者陳文嬋攝）

    鳳農果菜批發市場加派人力，於門口把關落實實聯制。（記者陳文嬋攝）

    2021/06/09 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市管制傳統市場以身分證分流人潮，5大果菜批發市場卻不在此限，地方認為果菜批發市場更具規模、人潮更多，建議市府比照加嚴分流；農業局尊重地方民意，今起實施人潮總量管制，攤商憑識別證進入，民眾比照身分證分流。

    中央與地方合作，加強傳統市場人潮分流、管制，市府防疫升級，推出身分證分流人潮，高市有5處果菜批發市場，比傳統市場更具規模，卻不在此限。

    市府農業局統計，以高雄果菜批發市場為例，每天上午光採買人潮5000至7000人，且零售、批發混在一起，採買人潮比傳統市場更多。

    地方表示，全市大多數供應商、販運商、承銷商均到此批貨，再穿梭市區到各個傳統市場販售，防疫應該比傳統市場更嚴格，建議市府加嚴分流，避免成為防疫破口。

    農業局表示，5大果菜批發市場因疫情人潮減少3成，市府尊重地方民意，將實施人潮總量管制，並進行人潮加嚴分流，以營業面積1人1坪為上限，計算各市場總量管制人數，如鳳農果菜市場每天管制7500人，總量管制措施今上路。

    入口採身分證末碼分流

    農業局指出，同時進行人潮加嚴分流，要求各市場做好識別證，今起攤商憑證進入，一般民眾則依照身分證分流，各市場出入口加強管制，並落實戴口罩、量體溫、實聯制，做好防疫，確保安全。

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