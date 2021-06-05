高雄》社區快篩6166人 採檢全數陰性

2021/06/05 05:30

〔記者葛祐豪、劉禹慶、洪定宏／綜合報導〕好消息！高雄市長陳其邁昨天表示，高雄市進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）社區快篩，累計篩檢6166人，全部是陰性。

高雄市累計防疫專案篩檢750人，社區民眾554人、機構相關人員4862人， 總計6166人，全部是陰性。

陳其邁指出，高雄市6月2日至4日的疫苗施打進度，市府共設置小巨蛋、三民家商、文化中心、福誠高中、岡山高中等5大社區接種站，2.7萬劑，昨晚已全部施打完畢。

針對苗栗「京元電」的外勞群聚感染，陳其邁強調高雄市從去年12月起，就採取最嚴格標準，但還是提醒產業界，要落實勞工管理的防疫措施。

海巡官兵2採陰 30多人解隔離

駐守南沙群島太平島的海巡官兵，月前驚傳1人疑似確診，經嘉義艦載回高雄檢測後，經過2次採檢均為陰性，原運載的桃園艦及近距離接觸的30多名官兵解除隔離。

澎湖將設首座快篩站

澎湖接連出現2名確診案例，零確診破功，引發民眾恐慌，要求設立快篩站呼聲四起，澎湖縣政府發言人陳其育證實，首座社區快篩站設立在天主教惠民醫院停車場；另首例確診個案同機8人居家隔離期滿，改列自主健康管理7天。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法