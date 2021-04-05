為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高雄》輕軌連假日運量 比去年同期增4.2倍

    高雄輕軌連假前兩天，日運量各自突破兩萬大關，較去年同期日運量4700人次大幅成長4.2倍。（高捷提供）

    高雄輕軌連假前兩天，日運量各自突破兩萬大關，較去年同期日運量4700人次大幅成長4.2倍。（高捷提供）

    2021/04/05 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運公司統計，清明連假前兩天，輕軌日運量突破2萬大關，較去年同期日運量4700人次大幅成長約4.2倍，高雄捷運日運量17.2萬人次、也較去年同期日運量8.4萬人次成長達2倍，預期兒童節與連假最後一天會再有高峰。

    高捷說，去年清明連假因仍在疫情嚴峻時期，因此運量大受影響，今年疫情趨緩，民眾出遊意願大增，加上今年輕軌新增大南環通車路段，服務車站數及里程數提升，因此輕軌與捷運運量均有顯著提升。

    高捷日運量較去年增2倍

    高捷統計，輕軌連假前兩天，運量各有2萬人次，較去年同期日運量4700人次、大幅成長4.2倍，捷運日運量17.2萬人次，也較去年同期日運量8.4萬成長達2倍。

    高捷表示，連假期間駁二藝術特區湧入人潮，公園路停車場爆滿，輕軌大義站、大港橋一帶遊客最多，路邊停車格一位難求；而輕軌及捷運等大眾運輸加入，除紓解壅塞交通及停車問題外，也改善車輛停等怠速衍生噪音及空氣污染，提升遊憩品質。

    高捷強調，將依捷運局指示，除落實維修保養、確保車站與列車設備功能正常，亦將適時調度列車加密班距輸運人潮。今是連假最後一天，歡迎旅客踴躍使用大眾運輸，並提醒旅客仍應落實防疫，務必全程戴口罩。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    高雄市今日熱門
    身障治療師校園行走 遭惡狼假幫忙後指侵
    2021/03/29 07:22

    身障治療師校園行走 遭惡狼假幫忙後指侵

    大港開唱精彩落幕 陳其邁：滅火器今年會辦火球祭
    2021/03/29 08:03

    大港開唱精彩落幕 陳其邁：滅火器今年會辦火球祭

    睽違20年重磅回歸 陳其邁：2021國慶煙火確定在高雄
    2021/03/29 10:39

    睽違20年重磅回歸 陳其邁：2021國慶煙火確定在高雄

    煙火、燈會、設計展...史哲：大港開唱結束 高雄不落幕
    2021/03/29 11:00

    煙火、燈會、設計展...史哲：大港開唱結束 高雄不落幕

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播