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    首頁　>　高雄市

    高雄》北中南電力 陳其邁主張自給自足

    高雄反空污遊行昨天下午登場，台灣基進向高市府提「抗污三帖藥」。（台灣基進提供）

    高雄反空污遊行昨天下午登場，台灣基進向高市府提「抗污三帖藥」。（台灣基進提供）

    2021/04/05 05:30

    〔記者王榮祥、洪定宏／高雄報導〕高雄反空污遊行昨登場，提出興達煤電停機除役、中鋼減少一座高爐等6大訴求；市長陳其邁到場致意，宣示減煤、均衡等5大能源轉型原則，強調將不准燃煤機組設置並加速燃煤機組除役，北中南各區域電力應自給自足。

    高雄反空污遊行選在兒童節登場，共有20多個環保團體、民間社團參與，數百民眾一起上街頭。主辦單位設計在市政府前演出行動劇，由孩童代表向市長陳其邁遞上陳情書，接著由市府遊行到行政院南部服務中心，向市民傳達訴求。

    環團提出6大訴求 盼空氣回到正常

    反空污遊行設定6大訴求分別為：1.興達煤電停機除役、2.中鋼減少1座高爐、3.大社降編產業轉型、4.空污應變門檻降低、5.校園裝空氣清淨機、6.林園石化強制檢漏等。遊行隊伍沿途獲不少民眾回應，期待各界一起努力、讓高雄空氣回到正常。

    市長陳其邁昨專程到場致意，除聆聽環團意見，也接下孩童遞上的陳情書，同時向環團宣告包括減煤、綠電、增氣、反核、均衡等5大能源轉型原則。

    陳其邁：將不准設燃煤機組及加速除役

    陳其邁強調，中央或地方政府一直堅持減煤、推動綠電、增氣、反核等供電價值，未來6年高市府將設置1GW太陽光電容量，並以18個月積極推動漁電共生210MW設置量，積極發展綠電及使用天然氣發電，未來將不准燃煤機組設置、並加速燃煤機組除役。

    陳其邁同時提及高雄市3座電廠發電量已足以供給高市及南部縣市產業發展所需，但長期「南電北送」供應政策，造成扭曲區域發展現況；所以高雄主張，國家整體穩定能源電力供應政策，應以區域均衡發展為前提，北中南三區域應自給自足、及考慮各自區域平衡、環境風險均衡，搭配互相支援的方式，才能確保台灣產業與民生用電穩定。

    經濟部：朝向區域電源均衡發展

    針對陳其邁提出的區域電力均衡發展主張，經濟部回應平衡區域電源發展，是經濟部積極推動的政策方向，從天然氣發電機組更替增設，到天然氣接收站興建，及電力輸送設施的規劃等，都是以區域均衡穩定供電為主要政策目標，將努力達成區域均衡。

    反空污遊行要求中鋼減少1座高爐，中鋼表示，目前有12部汽電共生鍋爐，今年3月1日起，其中1部鍋爐已停用燃煤，9月15日後，另有2部鍋爐也不使用燃煤。

    中鋼指出，截至2020年底，環保投資金額高達763億元，2021年至2026年，將再投資436.8億元。

    在推動減碳部份，從2011年至2020年，中鋼投入約113.7億元，進行增加製程廢熱回收機制、汰換老舊設備等等項目。

    反空污遊行6大訴求及官方回應一覽表

    反空污遊行6大訴求及官方回應一覽表

    兒童代表環團遞上陳情書給高雄市長陳其邁（左二）。（記者王榮祥攝）

    兒童代表環團遞上陳情書給高雄市長陳其邁（左二）。（記者王榮祥攝）

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