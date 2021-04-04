高雄》中山、博愛路段 改設實體人行道

中博高架橋拆除後，中山路（八德路至建國路）兩側已完成實體人行道。（工務局提供）

2021/04/04 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄中博高架橋拆除後，商家反映，中山與博愛路兩側臨時標線人行道設置紐澤西護欄，影響卸貨及人潮進出。為便於市民通行及店家營業，市府工務局已完成實體人行道。

中博高架橋拆除後，中山路（八德路至建國路）、博愛路（九如路至熱河街）原有兩側的臨時標線人行道，是配合站西路通車後的永久路型調整劃設。

工務局表示，高雄車站站西路開通後，設置維護行人安全的紐澤西護欄，市府接獲商家反映，指搬運貨物不便、民眾無法進入採購，導致兩側住戶、店家無法卸貨，消費人潮走不進來，並影響居民進出。

為顧及行人通行和店家卸貨順暢，市府邀集相關單位會勘，先吊離部分紐澤西護欄，解決進出貨物困難問題，並考量原有臨時人行空間，影響兩側商圈、店家，立刻與鐵道局研商，由市府工務局養工處接手，將標線型改為實體人行道。

工務局指出，同時在人行道上種植黃連木及樟樹，遮蔽夏日豔陽，住家前路燈也移至人行道，增加夜間行車安全，並於適當位置留設人行、汽機車斜坡道，讓民眾及商家方便進出與上下貨。

不過，火車站前的商家仍反映，八德路至建國路的中山路段兩側，缺少機車停車格，且兩側都劃紅線，商家也不太敢卸貨。對此，交通局表示會納入考量。

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