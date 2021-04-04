高雄》亞灣區特貿三招商 4/6辦說明會

亞洲新灣區特貿三重啟招商。（高雄市府提供）

2021/04/04 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕亞洲新灣區特貿三重啟招商，是市長陳其邁打造「亞灣5G AIoT創新園區」的首部曲，總投資金額超過350億元，繼3月底在台北舉辦招商說明會後，週二（6日）也將在高市府舉辦一場，陳其邁將親自參加說明會。

預估投資規模逾350億

都發局指出，特貿三位居亞灣5G AIoT創新園區最核心地段，南北基地合計1萬6千多坪，是市府與台電首宗大型公辦都更招商案，預估投資規模超過350億元，可創造4千個就業機會。

住宅使用上限提高至50％

不過，特貿三之前數度流標，此次改採公辦都更權利變換方式開發，為增加投資誘因，更把原有的住宅使用上限從20％提高至50％，預估能大幅提高投資誘因。

副市長林欽榮、都發局長楊欽富，3月底前往台北舉辦招商說明會，吸引超過30家、100位壽險金控、百貨、影城、地產等潛在投資者參與，與會者大都看好亞灣區前景。林欽榮表示，特貿三借助公辦都更、導入住宅使用及5G AIoT創新園區等政策誘因，未來勢必是城市新地標。

陳其邁則認為，亞灣5G AIoT創新園區獲得總統蔡英文、行政院長蘇貞昌力挺，未來5年將投入110億元，歡迎業者來高雄投資，成為5G AIoT應用服務藍海的前進基地，一起迎向全球市場。

都發局強調，特貿三分為北基地（面積約9387坪）及南基地北側A基地3650坪、南基地南側B基地3025坪。開發商最多拿走開發價值的65％，其餘35％分回給地主高市府及台電，市府未來可視市政需求轉換為公益社福設施，如幼托日照或公共服務設施，包含城市設計展館、海洋博物館、市民學苑等。

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