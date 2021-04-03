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    高雄》兒童節大禮 父送8歲兒異想畫展

    為蕭柏潤的畫作。（擷取自鹽埕實驗室臉書專頁）

    為蕭柏潤的畫作。（擷取自鹽埕實驗室臉書專頁）

    2021/04/03 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕8歲男孩蕭柏潤有創作天分，父親在兒童節前夕幫他實踐夢想，昨起在高雄M.ZONE大港自造特區，舉辦蕭柏潤「豬寶的異想世界」個展！

    今年8歲的蕭柏潤，3年前展現創作天分，隨身帶著蠟筆、畫紙，逛街時看到有興趣的主題，就隨地蹲下來畫出自己的異想世界，讓他的父親、也是臉書社團「鹽埕研究所」所長蕭清元為之驚艷，決定在兒童節前夕，幫他辦個展。

    蕭柏潤「豬寶的異想世界」個展，昨天（4月2日）至5月2日，於駁二大勇區8號倉庫「M.ZONE大港自造特區」，展出小男孩3年來的個人創作，讓大小朋友藉由畫作，踏入孩子的異想世界中。

    蕭清元指出，除了畫展外，昨起至4日，每天下午3點半至7點半，「鹽埕研究所」也邀集光鹽烘焙坊、維肯茶藝、Miss Bona波娜小姐、黑色動物園玩具店、鹽埕小皂、一等一珈琲等15家社區商家，在「M.ZONE大港自造特區」周邊推出「大港生活巿集」，收入10%將捐做公益。

    經發局表示，鹽埕區集結駁二藝術特區、棧貳庫、大港橋等知名景點，市府也結合「參捌地方生活」、「鹽埕研究所」等文創團體共同努力，打造鹽埕成為高雄最具藝術文創的行政區。

    8歲男孩蕭柏潤的「豬寶的異想世界」個展！。（經發局提供）

    8歲男孩蕭柏潤的「豬寶的異想世界」個展！。（經發局提供）

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