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    首頁　>　高雄市

    抗旱應變 高雄市將設259個加水站

    市長陳其邁主持旱災應變中心會議，呼籲民眾節約用水。 （記者葛祐豪攝）

    市長陳其邁主持旱災應變中心會議，呼籲民眾節約用水。 （記者葛祐豪攝）

    2021/04/02 05:30

    陳其邁主持抗旱會議 水情若轉紅燈 29區供5停2 其餘9偏鄉減壓

    〔記者葛祐豪、陳文嬋／高雄報導〕缺水危機擴大，高雄市昨天起減量、減壓供水，市府並成立旱災應變中心，市長陳其邁召集第一次抗旱會議，討論若水情持續告急，進入紅燈狀態的應變措施，屆時除9個偏鄉區外，其餘29區都要供5停2，自來水公司強調，若進入供5停2階段，高雄市會設立259個臨時加水站，以管線末端、地勢較高、人口密集區為主。

    高屏堰流量 再創歷史新低

    高雄市水情目前為橙燈，但高屏堰流量前天下探每秒4立方公尺，再度創下歷史新低，水情持續告急。

    市長陳其邁昨主持旱災應變中心第一次會議，他指出，中長期規劃上，水源整備必須著眼都市發展需求，除進行中的水利建設與再生水廠，也會與鄰近包括台南、屏東等縣市協調合作，研究如何更有效率整合南部水資源，市府並將帶頭節水一成。

    陳其邁：市府帶頭節水1成

    水利局則表示，依據中央氣象局預測，4月雨量偏少機率較高，且高屏溪流量持續遞減，也請行政機關及國營事業帶頭，以節水10%為目標。

    雖然水情尚未邁入紅燈，自來水公司已提出因應方案，一旦進入紅燈「供5停2」，高雄市38區中，只有旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林、內門、茂林、桃源、那瑪夏等9偏鄉，因屬水公司旗山所和美濃所的獨立供水系統，只維持減壓供水，其餘29區都在供5停2範圍。

    停水期間 增7個消防緊急載水點

    自來水公司強調，若進入供5停2階段，高雄市會設立259個臨時加水站，以管線末端、地勢較高、人口密集區為主。至於消防用水，自來水公司規劃停水期間，消防緊急載水點將另增設7個載水點，包括路竹淨水場、嶺口淨水場、深水配水池、翁公園淨水場、龜山配水池、半屏山加壓站、大坪頂配水池。

    支援民生用水 澄清湖沙洲浮現

    另外，高屏堰昨天流量下探至每秒4.2立方公尺，伏流水、地下水均已派上用場，還動用阿公店水庫、澄清湖等支援，其中，澄清湖因支援民生用水，蓄水量剩下105萬噸，多處乾涸沙洲浮現，將以水庫原水挹注澄清湖，維持高水位，以備不時之需。

    阿公店水庫1100萬噸作為農業灌溉用水，協調減供到880萬噸，考量一期稻進入抽穗期將不再減供，確保5月底供灌完成；另昨起增加台南清水支援高雄，南化水庫聯通管也將於今天充水，預計1週後支援，兩者每日最多供5萬噸。

    高屏堰流量前天下探每秒4立方公尺，再度創下歷史新低。（資料照，記者陳文嬋攝）

    高屏堰流量前天下探每秒4立方公尺，再度創下歷史新低。（資料照，記者陳文嬋攝）

    澄清湖昨蓄水量剩下105萬噸，多處乾涸沙洲浮現。（記者陳文嬋攝）

    澄清湖昨蓄水量剩下105萬噸，多處乾涸沙洲浮現。（記者陳文嬋攝）

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