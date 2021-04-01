高雄》今起減壓供水 備259加水站

2021/04/01 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高屏堰流量昨再創歷史新低，高市今起用水大戶減量供水、一般民眾全日減壓供水，水公司將加強管線末端、高地用戶應變，並預先規劃259個加水站，以備不時之需，且新增小港臨海工業區載水點，提升每日供水量達5000噸。

高屏堰流量昨下探每秒4立方公尺，再度創下歷史新低，取水量大減為47.4萬噸，市府今成立「抗旱應變中心」，水公司針對每月用水1000噸以上的2300多戶，要求1000多個工業大戶節水7%、近千個民生用水大戶節水1成，一旦節水量未達目標，第1次會開勸導單，第2次將強制執行鉛封減供。

水利局協調水公司規劃屏東2個載水點共3500噸，分別是科技產業園區內的二代加工出口區、屏南工業區，開放民生及產業購取水，昨新增高雄臨海工業區載水點，但因水質來自鳳山水庫，只能開放產業購取水1500噸，總計每日可供水5000噸；另有再生水3000噸，開放產業購取水。

水公司因應一般民眾全日減壓供水，將加強管線末端、高地用戶應變，包括鳳山、三民、左營、楠梓、鼓山、小港、岡山等區，將視民眾反映情況，適時調整、改善供水，並預先規劃259個加水站、437個大型加水桶，以備不時之需。

小港區大坪頂地區屬於高地，過去出現沒水狀況，水公司已重啟加壓站。

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