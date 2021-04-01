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    首頁　>　高雄市

    高雄》壽山動物園將大整修 清明連假免門票

    壽山動物園將從5月底休園大整修，民眾可得把握4天連假的最後免費參觀機會。（取自壽山動物園臉書）

    壽山動物園將從5月底休園大整修，民眾可得把握4天連假的最後免費參觀機會。（取自壽山動物園臉書）

    2021/04/01 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕壽山動物園將從6月休園進行大整修，打造立體式參觀動線與友善環境，拚明年10月才會全區開放，觀光局呼籲民眾把握4天連假，可免費參觀。

    3熱門景點 同步門票優惠

    原本動物園免費入園方案只優惠到3月底，觀光局昨天傍晚宣布，熱門景點「崗山之眼」、「旗津貝殼館」、「壽山動物園」的免門票優惠，均延長至6月底，7月1日起恢復收費。

    高雄市立動物園於1978年設在壽山西麓西子灣，當時稱「西子灣動物園」，1986年搬到壽山東南麓，改稱「壽山動物園」，面積約12.89公頃，曾於2009年因颱風進行封園大幅度整修。

    觀光局長周玲妏上任後，積極推動壽山動物園整建，朝向立體式參觀動線、園區友善環境，並納入無障礙和親子互動等規劃，得到市長陳其邁支持，並邀來整修新竹市動物園的建築師邱文傑提供意見，準備砸下5億元大整修。

    拚明年10月完工 全區開放

    觀光局指出，壽山動物園將從今年6月展開休園大整修，預計明年4月會先開放一部分，但整體工程要到明年10月完工，才能全區開放，屆時將可提供遊客更好的參觀視野。

    壽山動物園目前約有70種動物、總數量300多隻，整修期間，動物將不會遷移，但不開放，大小朋友將有1年多的時間無緣看到可愛動物。

    觀光局呼籲民眾可利用連假，免費入園參觀，園方也舉辦兒童闖關市集、兒童劇團演出、寫生比賽等活動。

    4天連假交通局也規劃「56路公車孩童免費搭」活動，12歲以下兒童均免費搭乘，4月2日、3日搭56路公車，到壽山動物園站下車，還可索取每天300組的防疫口罩夾。

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