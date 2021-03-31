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    首頁　>　高雄市

    《高雄》水情穩定不鬆懈 抗旱應變中心明成立

    高雄市長陳其邁（左）宣布，市府本週四將成立抗旱應變中心。（記者王榮祥攝）

    高雄市長陳其邁（左）宣布，市府本週四將成立抗旱應變中心。（記者王榮祥攝）

    2021/03/31 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨宣布，高雄市政府本週四將成立抗旱應變中心，他評估高雄水情雖比其他縣市穩定，但為因應5月後可能情況，仍要做好準備，想想劇本。

    陳其邁說明，市府在週四將成立抗旱應變中心，包括淨水場增加深水井抽水量、伏流水供水量、南化水庫連通調度啟用、及高市列管的151個抗旱水井如何跟社區與工業連結等，都會由抗旱應變中心根據實際供需做調度。

    因應5月後水情做準備

    他評估，目前看來，南化水庫還有約3千萬噸水源，去年不管旱季或雨季，大概有兩座南化水庫的水量是從高雄甲仙攔河堰越域引水過去儲存，即便在枯水期，大概也有四分之一水量運過去，所以在區域水源這部分請民眾放心。

    陳其邁指出，相信高雄在地面水源、地下水源、或再生水廠的開發，都在過去一段長時間努力進行超前部署，水源到目前為止，相對比其他縣市穩定。因應5月、6月甚至7月的變化，還是要先做好準備，所以要成立抗旱應變中心，擬定各項政策規劃，把相關配套措施先做好。

    陳其邁籲民眾節約用水

    陳其邁也再次呼籲民眾節約用水、共體時艱，畢竟現階段來講，可說是近百年來缺水最嚴重的情況；6月、7月後如果颱風沒來，或沒有更大雨量，無可避免將造成全台用水影響，屆時除配合中央聯合調度水源外，高市府也要想想劇本做準備。高市水利局長蔡長展表示，預計週四上午召開首次會議。

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