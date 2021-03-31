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    首頁　>　高雄市

    《高雄》連假日運量恐破2萬 輕軌擬加密班次

    高雄輕軌假日期間人潮激增，因應清明連假將縮短班距。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌假日期間人潮激增，因應清明連假將縮短班距。（記者王榮祥攝）

    2021/03/31 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌大南環段今年3月開始收費後，日平均運量比去年同期增加3倍；高市捷運局研判運量增加與路網密度有關，推估清明連假日均運量會突破2萬5千人次，將規劃加密班次，由15分鐘縮短為10到11分鐘。

    高市捷運局長吳義隆昨指出，大南環段從3月1日收費後，至今每日平均運量是去年同期3倍，尤其3月27、28日，因為大港開唱，當週運量較上一週同日提升25%、16%，分析是因路網密度日漸成熟，刺激運量提升。

    因此，市府對即將到來的清明連假、可能出現的輕軌人潮，研擬相關計畫，預估4月2日到4日，這3天日運量可能達到2萬5千人次，第4天4月5日可能達到1萬5千人次以上，人潮可能集中在駁二特區、西子灣、夢時代，以及C3、C5、C11、C14等車站，都會是熱點。

    吳義隆進一步表示，整個人潮大概集中在中午12點到下午6點間，會針對這個時段加密班次，由每班15分鐘縮短至10到11分鐘，幾個人潮集聚的車站，也會加派人力協助導引，車流量較大的路口，則委請義交協助，讓整體運作更順暢。

    吳義隆也提醒乘客，進入車站、車廂一定要戴口罩，也希望民眾在連假期間，盡量避免攜帶摺疊式腳踏車上輕軌。

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