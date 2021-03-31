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    首頁　>　高雄市

    《高雄》清明連假防塞 陸海交管出爐

    清明連假期間，旗鼓渡輪航線每日11至17時，將管制一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪。（記者黃良傑攝）

    清明連假期間，旗鼓渡輪航線每日11至17時，將管制一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪。（記者黃良傑攝）

    2021/03/31 05:30

    西子灣全天禁止遊覽車 旗鼓渡輪管制遊客騎燃油機車搭船

    〔記者黃良傑／高雄報導〕清明節4天連假，以往連假高雄各大觀光景點，包括旗津、西子灣、哈瑪星、壽山、佛光山、美濃、旗山等地車多易壅塞，交通局規劃並提醒掃墓民眾、遊客注意多處交通管制地點，尤其西子灣（哈瑪星）地區，除公車及有通行證的大客車外，已全天禁止遊覽車進入哈瑪星；另往返旗津至鼓山的旗鼓渡輪航線，連假期間每日11至17時，將管制一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪。

    燕巢深水山墓區2線免費接駁車

    清明節連續假期各墓區於4月2、3、4日共計3日，將實施交通疏導管制措施，燕巢深水山墓區配合前述日期闢駛2線免費接駁車。

    西子灣（哈瑪星）地區已全天禁止遊覽車進入，遊覽車須停在哈瑪星旅運接駁中心，遊客可搭接駁公車或步行前往哈瑪星，民眾也可在捷運或輕軌站搭乘橘1、99路、248路、紅52等市公車前往，交通局將依觀光旅遊人潮、視需求彈性調整公車路線行經接駁中心，連假期間彈性加密班次。

    車停轉乘捷運站停車場遊景點

    往駁二、棧貳庫的旅客，可將車輛停在新光公有停車場，於輕軌軟體園區站（C7）轉乘至駁二大義站、駁二蓬萊站下車，另至壽山動物園亦可搭乘輕軌到文武聖殿站轉搭56號公車，搭乘捷運、輕軌快速進出景點，避免出遊塞車之苦。

    交通局規劃「捷運、輕軌+接駁公車」旅遊路線，遊客只要將車輛停在轉乘捷運（輕軌）站的停車場便可轉乘。

    交通局評估，市區幹道以4月2日總流量最高，包含觀光人潮加上返鄉掃墓車流，以中正路雙向及大中路西向車多情形最明顯，流量預計較一般假日增加5%至10%，景點周邊以4月3日、4月4日流量最高，預計流量較一般假日增加20%至30%。

    清明節連假高市墓園、景點交管，部分海、陸運動線有限制規定。（記者黃良傑攝）

    清明節連假高市墓園、景點交管，部分海、陸運動線有限制規定。（記者黃良傑攝）

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