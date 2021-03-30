橋科區段徵收公聽會落幕 10月底公告

2021/03/30 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕橋頭科學園區開發案往前邁進一大步，地政局召開4場橋科區段徵收公聽會，圓滿落幕，預計今年10月底公告區段徵收計畫，象徵橋科正式邁入實質開發階段！

高雄市長陳其邁對橋科相當看重，因應中美貿易戰台商返台投資，橋科預計引進半導體、航太、智慧機械、創新科技、智慧生醫等五大產業。

市府指出，「高雄新市鎮第二期發展區區段徵收計畫」，就是俗稱的橋頭科學園區，總面積約352.1公頃，其中規劃約186.16公頃產業專用區，39.79公頃住宅區與商業區，及126.15公頃公園綠地、道路等公共設施用地。

此案為內政部營建署委託高市府辦理區段徵收相關行政作業，市府為保障市民的居住生活權、財產權，與營建署共同研擬安置計畫，針對不同安置對象，提供5大配套內容，包括已建築土地優先選擇安置街廓、營業工廠安置、神明像安置、弱勢家戶救濟、中崎有機農業專用區安置，並向中央爭取從優的救濟，以維護市民權益。

市府指出，與會民眾多數贊成本區開發，對於能參與橋科的國家重要政策，大多表示支持。公聽會後，市府將把區段徵收計畫書，報送內政部核定，預計今年10月底，公告區段徵收計畫，明年7月辦區段徵收抵價地分配作業，加速橋科開發進度。

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