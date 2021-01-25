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    首頁　>　高雄市

    高雄》境外塵暴來襲 未來一週空品持續拉警報

    2021/01/25 05:30

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市從上週四起，空氣品質接連爆「紅色警戒」，環保局啟動「海、陸、空」應變措施，仍難敵空污肆虐，主要因近來中南部大氣穩定，海峽、西半部吹著微弱北風，累積的污染物無法有效擴散所造成，環保署並通報，未來一週還會受「境外」塵暴來襲，空氣品質仍不樂觀。

    環保局昨天持續針對戶外空氣品質發布「局部紅色警示」，由於風速偏弱，PM2.5等污染物無法有效擴散，平地空氣品質無明顯改善，直到午後海風進入才較緩和。

    上週空品差 處紅色警戒

    環保局表示，從上週四起持續受穩定大氣影響，擴散條件差，微弱偏北風導引上風處污染往南累積，大氣水平擴散條件不佳，高雄境內污染物無法有效擴散，使高雄的空氣品質一直籠罩在「紅色警戒」的陰影下，未來一週氣候形態變化不大，還會有一波「境外」塵暴來襲，仍將持續繃緊神經因應。

    海陸空齊下 有害物質降低

    近來環保局幾乎已啟動所有因應作為，包括興達電廠執行「停2減2」；針對114處工地與45家堆置場執行物料加蓋、灑水等措施，加強79家營建工地、堆置場等稽查、巡查；港區散裝貨運碼頭卸貨灑水，減少揚塵，加強洗掃街等，還出動無人機巡查露天燃燒等「海、陸、空」應變措施全出籠。

    「海、陸、空」應變措施齊下，合計削減粒狀物超過2公噸、硫氧化物10.2公噸、氮氧化物0.98公噸及揮發性有機物0.84公噸以上，環保局希望減緩空氣品質惡化。

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