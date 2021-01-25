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    首頁　>　高雄市

    高雄》三鳳中街賣年貨 禁試吃、試用

    三鳳中街在入口處，配置紅外線熱像儀，量測體溫。（記者葛祐豪攝）

    三鳳中街在入口處，配置紅外線熱像儀，量測體溫。（記者葛祐豪攝）

    2021/01/25 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕「高雄過好年」系列活動昨天下午在三鳳中街開跑，市長陳其邁現身向民眾拜早年，呼籲大家採買年貨時落實防疫新生活。

    商家有百家 年貨擺攤120位

    高雄市南北貨集散地三鳳中街，這兩天陸續出現提早採買年貨的民眾，預估過年前兩週，採買會進入高峰，但今年因應疫情，首度在兩側入口處及中間通道配置紅外線熱像儀、量測體溫，嚴格要求採買民眾必須戴口罩，並禁止試吃試用。三鳳中街目前固定的商家約有100家，過年會增加110至120攤臨時攤位。

    陳其邁希望大家能夠平安，疫情趕快過去，大家都恢復正常的生活。他強調，不管是辦年貨、菜市場或是餐廳，都要按照中央疫情指揮中心規定，不要試吃、試用，更重要的是要戴上口罩。

    陳其邁說，在每一個年貨大街活動，衛生局與經發局皆須有完整防疫計畫及嚴謹規定，希望大家採買年貨務必要遵守規定；如果人數太密集，會評估人流管制。

    視人潮密度 適時啟動人流管制

    此外，三鳳中街與foodpanda外送平台合作，民眾可利用此方式叫貨，現場採買則應避開小年夜，或避免快到過年才採買，以分散人流，商圈人潮過度擁擠的時候，市府也會請商圈做人流管制；對此，三鳳中街管委會表示，會依據人潮密度評估啟動人流控管，衛生局也會派人舉牌，提醒大家務必戴口罩，並會加強市場消毒。

    三鳳中街管委會主委伍進昌指出，對於現場無法試吃，消費者多少會抱怨，但對於有老主顧的老店不太有影響，較有影響的是臨時攤位；陳其邁則掛保證說，三鳳中街的年貨品質有保證，即使不試吃，民眾也可以直接購買，他開玩笑表示：「如果有問題可找三鳳中街主委，再不行就找經發局長，再不行就找市長！」

    陳其邁今年第一次春節發紅包，就因疫情取消，他說：「大家能落實防疫新生活、安心過好年，就是最大的紅包」，市長的工作就是要保障市民的健康跟安全。

    台灣香菇量少 價格調漲2成

    伍進昌表示，今年年貨供應充足，目前買氣逐漸加溫，價格大都持平，但台灣香菇因天氣冷，導致產量少一半，價格調漲2成。今年民眾採買年貨累計滿3888元，可獲得摸彩券一張，有機會抽中iPhone12、香菇禮盒等獎品。

    市長陳其邁（右三）向民眾拜早年。（記者葛祐豪攝）

    市長陳其邁（右三）向民眾拜早年。（記者葛祐豪攝）

    衛生局派人舉牌，提醒大家務必戴口罩。（記者葛祐豪攝）

    衛生局派人舉牌，提醒大家務必戴口罩。（記者葛祐豪攝）

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