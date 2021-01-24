為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    澄清湖防疫 人車入園總量管制

    粉紅風鈴木開花迎賓。（記者陳文嬋攝）

    粉紅風鈴木開花迎賓。（記者陳文嬋攝）

    2021/01/24 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄澄清湖風景區觀光人潮不受疫情影響，去年不減反增近3萬人次，近來國內疫情升溫，園區粉紅風鈴木、玫瑰綻放，吸引賞花人潮，水公司總量管制7000人，一旦停車場車輛達5成，將管制人車入園，待人潮舒緩再開放。

    繁花盛開吸引大批人潮

    根據水公司七區處統計，澄清湖風景區去年觀光人潮達135萬3948人次，比前年132萬4487人次，增加2萬9461人次，成長2.23%；尤以去年下半年因疫情趨緩，比前年同期多了6萬5852人次。

    滿載7千人

    最受歡迎的是全台最大的玫瑰花園「幸福花園」，隨著農曆春節即將到來，七區處今年重新種植玫瑰花，60多種達1200多棵，陸續綻放美不勝收，粉紅風鈴木、火焰木開花，大門也有聖誕紅、花卉迎賓。

    車輛停放數達5成即管制

    近來國內疫情升溫，澄清湖風景區總量管制7000人，其中高雄市民是5000人，以園區內停車場為指標，一旦車輛停放數達5成，將管制人車進入園區，待後續舒緩再行開放；後門管制人車只出不進。 

    遊客須戴口罩保持社交距離

    七區處說，園區固定週一休園，蔣公行館澂清樓週三至週日開放，九曲橋週六、日上午9時30分至10時，提供免費定點解說導覽，園區連接圓山飯店的景觀木棧道上午8時至下午5時開放。

    七區處表示，遊客入園需戴口罩、量體溫，並提供酒精消毒，公廁則提供洗手乳，讓遊客洗手防疫，每半小時會廣播，提醒遊客保持適當社交距離，分別是室內5公尺、室外1公尺。

    幸福花園玫瑰綻放。（記者陳文嬋攝）

    幸福花園玫瑰綻放。（記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    高雄市今日熱門
    強冠第二大客戶 金利華強調自己也是受害者
    2021/01/21 15:47

    強冠第二大客戶 金利華強調自己也是受害者

    王浩宇被罷免 黃捷走訪鳳山傳統市場送春聯
    2021/01/17 09:51

    王浩宇被罷免 黃捷走訪鳳山傳統市場送春聯

    台灣自創品牌五行開運行李箱 新春做公益添好運
    2021/01/17 10:21

    台灣自創品牌五行開運行李箱 新春做公益添好運

    鑑識取證設備 高雄關帝廟捐3套給警局
    2021/01/17 11:11

    鑑識取證設備 高雄關帝廟捐3套給警局

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播