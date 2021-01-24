澄清湖防疫 人車入園總量管制

粉紅風鈴木開花迎賓。（記者陳文嬋攝）

2021/01/24 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄澄清湖風景區觀光人潮不受疫情影響，去年不減反增近3萬人次，近來國內疫情升溫，園區粉紅風鈴木、玫瑰綻放，吸引賞花人潮，水公司總量管制7000人，一旦停車場車輛達5成，將管制人車入園，待人潮舒緩再開放。

繁花盛開吸引大批人潮

根據水公司七區處統計，澄清湖風景區去年觀光人潮達135萬3948人次，比前年132萬4487人次，增加2萬9461人次，成長2.23%；尤以去年下半年因疫情趨緩，比前年同期多了6萬5852人次。

滿載7千人

最受歡迎的是全台最大的玫瑰花園「幸福花園」，隨著農曆春節即將到來，七區處今年重新種植玫瑰花，60多種達1200多棵，陸續綻放美不勝收，粉紅風鈴木、火焰木開花，大門也有聖誕紅、花卉迎賓。

車輛停放數達5成即管制

近來國內疫情升溫，澄清湖風景區總量管制7000人，其中高雄市民是5000人，以園區內停車場為指標，一旦車輛停放數達5成，將管制人車進入園區，待後續舒緩再行開放；後門管制人車只出不進。

遊客須戴口罩保持社交距離

七區處說，園區固定週一休園，蔣公行館澂清樓週三至週日開放，九曲橋週六、日上午9時30分至10時，提供免費定點解說導覽，園區連接圓山飯店的景觀木棧道上午8時至下午5時開放。

七區處表示，遊客入園需戴口罩、量體溫，並提供酒精消毒，公廁則提供洗手乳，讓遊客洗手防疫，每半小時會廣播，提醒遊客保持適當社交距離，分別是室內5公尺、室外1公尺。

幸福花園玫瑰綻放。（記者陳文嬋攝）

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