高雄／罷免二階送件 黃捷：做好該做的事

罷捷團體2階連署送件，在高市選委會集結造勢。（記者蔡清華攝）

2020/11/21 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕罷免市議員黃捷團體昨天上午到高雄市選委會送出第二階段連署書，合計4萬0918份。黃捷表示，還是要做好該做的事，秉持一貫全力以赴的態度，自曝家人希望她能被罷免，因為這樣她才不用做得那麼累！

遞送4萬0918份連署書 審查期40天

罷捷團體發言人徐尚賢昨天上午率眾、包括挺韓人士「杏仁哥」等人，到高雄市選委會遞送4萬0918份罷捷連署書。

徐尚賢說，鳳山不需要擾亂社會、落跑閃退、裝模作樣、放蕩不羈、譁眾取寵的議員，要淘汰掉把民脂民膏用來作秀的議員；第二階段連署送件審查後，選委會有40天的審查期，這段時間，將繼續走遍鳳山宣傳他們的理念。

黃捷昨受訪時被媒體問到，傳聞有國民黨中常委支持這個罷免活動，黃捷回應指出，如果國民黨要傾全黨之力，來進行地方議員的罷免，這好像是擺錯了力氣，他們該做的應該是監督好執政黨，而不是放在政治操作上。

支持者擬反罷捷 黃：有需要再商討

不少支持黃捷的朋友有意籌組「反罷捷」行動，號召支持者出來投反對票，黃捷則說，現階段還是希望大家回歸正常生活，不想麻煩大家，如真的有需要再跟大家商討。

高市選委會表示，第二階段罷免連署，需達選區公民數的10分之1，鳳山區公民數28萬多人，約為3萬份，如果進入到最後的罷免投票，門檻為選區公民數的4分之1同意罷免票，鳳山區約7萬多票才能通過罷免，但如果反對罷免票高於同意罷免票，罷免案仍然不會通過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法