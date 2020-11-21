為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高雄／罷免二階送件 黃捷：做好該做的事

    罷捷團體2階連署送件，在高市選委會集結造勢。（記者蔡清華攝）

    罷捷團體2階連署送件，在高市選委會集結造勢。（記者蔡清華攝）

    2020/11/21 05:30

    〔記者蔡清華／高雄報導〕罷免市議員黃捷團體昨天上午到高雄市選委會送出第二階段連署書，合計4萬0918份。黃捷表示，還是要做好該做的事，秉持一貫全力以赴的態度，自曝家人希望她能被罷免，因為這樣她才不用做得那麼累！

    遞送4萬0918份連署書 審查期40天

    罷捷團體發言人徐尚賢昨天上午率眾、包括挺韓人士「杏仁哥」等人，到高雄市選委會遞送4萬0918份罷捷連署書。

    徐尚賢說，鳳山不需要擾亂社會、落跑閃退、裝模作樣、放蕩不羈、譁眾取寵的議員，要淘汰掉把民脂民膏用來作秀的議員；第二階段連署送件審查後，選委會有40天的審查期，這段時間，將繼續走遍鳳山宣傳他們的理念。

    黃捷昨受訪時被媒體問到，傳聞有國民黨中常委支持這個罷免活動，黃捷回應指出，如果國民黨要傾全黨之力，來進行地方議員的罷免，這好像是擺錯了力氣，他們該做的應該是監督好執政黨，而不是放在政治操作上。

    支持者擬反罷捷 黃：有需要再商討

    不少支持黃捷的朋友有意籌組「反罷捷」行動，號召支持者出來投反對票，黃捷則說，現階段還是希望大家回歸正常生活，不想麻煩大家，如真的有需要再跟大家商討。

    高市選委會表示，第二階段罷免連署，需達選區公民數的10分之1，鳳山區公民數28萬多人，約為3萬份，如果進入到最後的罷免投票，門檻為選區公民數的4分之1同意罷免票，鳳山區約7萬多票才能通過罷免，但如果反對罷免票高於同意罷免票，罷免案仍然不會通過。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    高雄市今日熱門
    管委會主委咬傷女住戶 女痛到無法與病危公公道別
    2020/11/14 08:19

    管委會主委咬傷女住戶 女痛到無法與病危公公道別

    少年不愛唸書愛陣頭 父子衝突後離家出走4天才被尋獲
    2020/11/14 09:16

    少年不愛唸書愛陣頭 父子衝突後離家出走4天才被尋獲

    曾任行政院發言人 陳其邁避談丁怡銘是否該辭職
    2020/11/14 10:09

    曾任行政院發言人 陳其邁避談丁怡銘是否該辭職

    成大教授梁文韜指「拜登就是美版的馬英九」 百分百出賣台灣
    2020/11/14 11:17

    成大教授梁文韜指「拜登就是美版的馬英九」 百分百出賣台灣

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播