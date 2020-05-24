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首頁　>　高雄市

韓稱補1萬箱涵破洞 實際僅236處

市長韓國瑜對外說一萬五百個箱涵破洞已全部補完，但市府發新聞稿卻說修好的是二三六處。（資料照）

市長韓國瑜對外說一萬五百個箱涵破洞已全部補完，但市府發新聞稿卻說修好的是二三六處。（資料照）

2020-05-24 05:30:00

〔記者王榮祥、方志賢／高雄報導〕高雄市長韓國瑜前天視察神農路時，對外說一萬五百個箱涵破洞已全部補完，昨天原本想再提一萬五百個箱涵破洞時，話未說完，立即被在場官員提醒修好的是二三六處；民進黨高市議員邱俊憲直言，韓式治水像月亮，初一、十五不一樣。

邱俊憲直言韓式治水像月亮

市長韓國瑜昨主持一級災害應變會議後表示，全市一一九處淹水點已全退水完畢，對於鹽埕區抽水機在緊要關頭故障，要求找出改善辦法，並決定鹽埕區一年內增設一座抽水站，另右昌也要再加二座抽水機，從原本四座變成六座。

邱俊憲指出，一萬個洞之前就已被戳破是國瑜謊言，需要修補的是二三六處，但他仍誇口說他修好了一萬多個破洞！昨天，市府官員打臉韓國瑜，發新聞稿說今年五月修好的是二三六處，根本就沒有韓國瑜前天說的數據！

邱俊憲進一步表示，韓國瑜昨天另誇口積淹水一一九處一天內消退，但前天水利局統計明明就是一二九處積淹水，連高雄哪邊有積水、淹水數量和位置都不一致了，韓市府是要如何有效治水？也難怪韓的不淹水承諾，變成吹捧自己水退得很快！怪不得人家說：韓式治水像月亮、初一十五不一樣！

市府：一萬多處待修補 236處修復

高市府說明，之前水利局統計有二三六 處雨水下水道破損，因破損程度達安全顧慮，因此從去年開始積極修復，到今年五月全數修復；接下來將針對另外九百多處破損較小的箱涵持續修繕，目前統計所有待修補箱涵破洞共一萬五百餘處。

至於積淹水數據不吻合，市府指出，水利局第一時間接獲民眾電話及一九九九專線反映積淹水，初步統計為一二九件，待歸納彙整後剔除重複案件，確認為一一九件。

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