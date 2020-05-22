《高雄》聲援罷韓 20人義務律師團站出來

2020-05-22 05:30:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕不滿高市府「卡罷韓」小動作不斷，二十位義務律師團昨天站出來聲援罷韓！將擔任罷韓團體及市民的義務律師。

罷韓法定領銜人陳冠榮指出，近日韓市府為了反制罷免團體，以龐大行政資源、選擇性執法，同時面對滿天飛舞的黑函，卻又視而不見，即使有侵犯個人隱私的疑慮，仍然考慮動用戶政系統，來反制罷韓。

監票錄影 律師：涉妨害投票罪

他指出，國民黨要求里長、韓粉出來，在投票所外面監視錄影，投票是憲法賦予人民的權利，如今卻形成一片白色恐怖。他呼籲「不要為了韓國瑜這個不值得的人，賭上了你的一生」。

昨天站出來的律師包括田杰弘、黃馨瑩、吳啟源、李榮唐、林奎佑、林嘉柏、 洪永志、唐小菁、孫少輔、張鈐洋、郭家駿、陳妙真、 陳欣怡、陳俊嘉、曾友俞、 劉思龍、劉家宏、劉嵐、蘇志弘、何昀樺等二十人。

這些律師近日在群組上串聯決定站出來，針對市民最常反映的三個問題，包括：一、如果里長壓制里民不去投票，二、網路號召三位一組，在投票所外面監視錄影，三、如果公務員暗示你不要投票，強調均已觸犯刑法、選罷法、公務人員行政中立法等刑責。

籲李進勇、徐國勇、蔡清祥南下坐鎮

律師劉思龍強調，網路號召三位一組，在投票所外面監視錄影，如果是監「票」可以，但監視「人」就不行了，「如果這樣做，影響到投票意願或投票的秩序，可以構成妨害投票罪」。尤其如果是在投開票所三十公尺內，是不能使用任何錄影錄音設備，進行所謂的監視或監票。

劉思龍說，呼籲中選會主委李進勇、內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥，投票當天應全程坐鎮高雄指揮監督。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法