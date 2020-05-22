《高雄》勞工局疑伸黑手 罷韓投票日總工會辦研習

高雄市總工會日前突然發函，把往年10月舉辦的菁英領袖暨婦女幹部研習營，提早到6月5、6日舉行。（記者葛祐豪攝）

2020-05-22 05:30:00

〔記者葛祐豪、黃佳琳／高雄報導〕高雄市議員黃文益與高雄市總工會副理事長廖學坤，昨天連袂召開記者會，指控往年都在十月或十一月舉行的高雄市總工會菁英領袖暨婦女幹部研習營，今年突然提早到六月五、六日，剛好與罷韓投票日期衝突，由於這項活動由勞工局補助，黃質疑勞工局黑手伸入，想把勞工領袖帶離高雄，降低投票率。

議員質疑把人帶離高雄 降低投票率

勞工局否認指控，強調高雄市總工會是人民團體，基於工會自主，無權干涉。局長王秋冬也表示，每一年總工會都會辦理研習活動，只要工會向該局申請，審核通過就會核准補助經費，絕不會干涉舉辦時間，也未刻意在六月六日罷免投票日把總工會的人從高雄帶到台中。

黃文益出示一份高雄市總工會理事長梁素蘭的發函，上頭寫著「訂於六月五日、六日在台中金典綠園道商旅，舉辦菁英領袖暨婦女幹部研習營，並與台中市總工會會務交流及參訪」等語。

往年10月舉辦 今年突決定提早

黃文益說，研習營二○一八年在十月三十一日舉行，二○一九年是十月二十二日登場，今年原本行事曆也是排十月份辦理，但高雄市總工會於五月十二日，突然決定今年提早到六月五、六日，十五日立刻就發文。

高雄市總工會下轄四百多個工會，前兩年勞工局都補助這項活動六十萬元，至少有三百多人免費參加，黃文益質疑這是勞工局長王秋冬的黑手介入，背後下指導棋，六月六日刻意把勞工領袖帶離高雄，根本是政治操作，已違反行政中立。

局長否認 絕不干涉舉辦時間

高雄市總工會副理事長、船舶修護職業工會理事長廖學坤表示：「我覺得六月五、六日辦研習營的倉促決定，是不可思議，未經過理監事會議同意下，有很多理監事都發出不平之鳴！」

廖學坤強調，本來大家都期待「市長不好就換人」，但研習營表定六日下午兩點半結束，就算搭高鐵回到高雄，也趕不及投票。

申請卡關 開票之夜遲未核定

另罷韓總部「開票之夜」的申請送出近十天，市警局仍在審核中，罷韓團體擔心又遭刁難，呼籲趕快核定。市警局則表示，未收到申請文件，後來經查受理單位是工務局，工務局表示，申請時段從六月六日凌晨零時起至當晚十點，深夜恐妨害附近住家安寧及影響交通，已請養工處人員進一步溝通中。

高雄市議員黃文益（左）、高雄市總工會副理事長廖學坤，出面指控「國瑜黑手，伸入工會」。（記者葛祐豪攝）

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