群聚風險宮廟遶境惹議 高市府：不排除祭鐵腕

議員簡煥宗質疑高雄市防疫一級開設，宮廟繼續遶境？（議員簡煥宗提供）

2020-03-22 05:30:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市防疫早就一級開設，議員質疑宮廟昨天仍在遶境，讓參加者暴露在群聚的高風險之中。對此，市府強調目前是配合中央疫情防治中心的命令，如果未來疫情擴散，不排除祭出更嚴厲措施。

高雄市政府於一月底率全國之先，一級開設武漢肺炎疫情指揮中心，市長韓國瑜也誇稱高市府超前部署。

簡煥宗表示 市府應協調延後

民進黨議員簡煥宗指出，昨天有許多左營、鼓山的市民，一早六點多就被遶境的聲音吵醒，直到中午，遶境的隊伍還在內惟地區休息。他說，陸續接獲民眾反映，抱怨在防疫的關鍵時期，大甲媽祖和白沙屯媽祖的大型遶境都已經延後辦理，「難道高市府無法協調宮廟延後遶境嗎？高市府的疫情指揮中心不是一級開設嗎？」

高閔琳：非常時期防疫優先

議員高閔琳也認為，非常時期防疫優先，連台中大甲媽祖都延後遶境，為何市府仍批准路權，讓遶境活動進行？難道韓市長自己記得戴口罩，卻忘了守護高雄市民的健康嗎？她呼籲不要讓高雄成為台灣防疫的破口。

蔡金晏說 應該要有法源依據

國民黨議員蔡金晏則認為，在全國防疫的關鍵時刻十四天，這類宮廟遶境要不要繼續？中央應該有法源依據，提出緊急命令的強制措施，如此地方才有據。

市府：會要求做好防疫措施

新聞局長鄭照新則表示，宮廟都有依法來申請，站在市府的角度，民間所舉辦的活動，一定都會提醒他們必須要做好所有的防疫措施，包括戴口罩、量體溫等，市府也會有相關人員在監看，如果違反相關措施，會立刻做出處置。

鄭照新說，高市府目前是配合中央疫情防治中心的命令，如果未來疫情擴散的話，市府也不排除祭出更嚴厲的防禦措施。

根據高市府之前祭出的因應疫情規定，公部門的室內活動，五百人以上一律取消，一百人到五百人之間，若是符合密閉空間、使用中央空調，或人群距離過小等條件，也都將停辦。但對於戶外的宮廟遶境，鄭照新表示，室外的話，基本上是一千人做一個防疫標準。

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