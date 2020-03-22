防疫變獵巫 假訊息害診所休診

衛生局簡任技正潘炤穎開記者會強調，一名武漢肺炎確診病例因鼻竇炎到診所就醫，但沒有進入診所，診所的醫護人員沒有需要居家檢疫或自主健康管理。（記者方志賢攝）

2020-03-22 05:30:00

〔記者方志賢／高雄報導〕高市三名土耳其旅遊團員確診武漢肺炎，網路流傳其中一人到鳳山某診所求診，衛生局雖澄清病患未進入診所，但診所仍不堪網路流言霸凌宣布休診，連護理師的小孩也被同學家長聯合要求「請假」十四天。衛生局昨痛批這樣的群眾霸凌是「獵巫行為」，除了協助紓困，也報警揪出散布不實謠言者。

造謠肺炎確診患者至該診所求診

衛生局簡任技正潘炤穎表示，三名土耳其旅遊團員剛返台時，均列為健康自主管理對象，其中一人因有鼻竇炎病史到鳳山某診所就醫，沒想到網路卻流傳他們在鳳山趴趴走。

診所工作人員被貼上標籤汙名化

潘炤穎說，這名病患因有旅遊史在診所門口就被擋下，並沒有進入診所，經醫師在戶外問診後，給予鼻竇炎用藥，沒想到假訊息持續發酵下，連帶診所營運及工作人員均被貼上標籤汙名化，診所被迫從三月十九日停診至四月六日，讓他很心痛及遺憾。

護理人員小孩被其他家長逼請假

更嚴重的是，診所護理人員念幼兒園的小孩，遭同學家長聯合要求不要來上課，潘炤穎批「這無關防疫專業，這是群眾在盲從、聽信不實流言下的恐慌心態衍生出來獵巫行為」。

精神科醫師陳豐偉也在臉書發文，指「網路鄉民的霸凌，讓診所被迫休診。這會造成醫護的心理創傷，也會讓各地診所對於高風險病人心理上產生抗拒，對防疫只會是負面影響」。

高雄市診所協會理事長楊宜璋說，不當的網路傳播，使該診所深受困擾而被迫休診，診所護士的孩子也被要求不要去上課。社會對該診所群體霸凌，診所協會表達嚴重抗議。

高雄縣醫師公會理事長王宏育也表示，對於武漢肺炎，全民應有警覺心，盡量防治，但不應該恐慌，更不應該人云亦云，隨著謠言起舞 。

針對護理師的小孩也被迫請假十四天，台灣護師醫療產業工會昨發聲明譴責，要求政府拿出積極作為，揪出散布假訊息的人，並賠償診所的停診損失，對於要求醫護人員小孩不能到校的家長，也應追究責任！

護師工會表示，霸凌風氣不可長，政府要拿出霸氣，維護醫護人員的工作安全及身心健康。

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