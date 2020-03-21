《防疫關頭》高雄里政座談照辦 正反意見兩極

高雄市長韓國瑜參加大寮區里政座談。 （記者洪臣宏攝）

2020-03-21 05:30:00

〔記者洪臣宏、葛祐豪、陳文嬋／高雄報導〕新北市因應武漢疫情暫停里政座談，高市議員也有人「喊卡」，不過，高雄市長韓國瑜昨天仍按表操課。針對是否暫停里政座談，市政府表示均依中央疫情指揮中心建議辦理，包括民進黨立委林岱樺及部分里長也表達應該持續辦理，呈現兩極意見。

大寮里政座談 藍綠民代都出席

許多室內集會因武漢疫情紛紛取消或延期，高市里政座談沒有停歇跡象，包括立委林岱樺、市議員黃天煌、邱于軒、韓賜村、王耀裕及多位里長及社團人員都出席大寮區里政座談，大寮區公所大禮堂座無虛席。

林智鴻認為防疫關鍵期 應暫停

民進黨議員林智鴻認為，總統蔡英文強調未來十四天是防疫關鍵期，他認為韓國瑜帶頭室內集會，就怕成為防疫破口，應暫停基層座談十四天，避免讓基層暴露在風險中。

韓國瑜致詞時說，他特地坐捷運看防疫，有九十九％的人戴口罩，車廂、站體也非常乾淨，他還表示，高市府預計在二至三年內治好高雄水患，並邀請前內政部部長李鴻源為高雄市治水把脈，第一年治水做得不錯，且已抓到六十八個淹水點，破損箱涵一萬零五百個，未來要全力衝刺治水。

鄭照新：縮規模 開窗、戴口罩

高市新聞局局長鄭照新表示，座談中都會採取戴口罩、量額溫、打開門窗通風等措施，且縮小規模控制在一百人小型聚會，未來會視疫情發展作調整。他說，不論藍綠在會議中都有積極正向討論，待疫情結束後，會考量擴大開放民眾參加。

林岱樺：繼續舉辦 做好防疫

林岱樺肯定韓會中對地方建議做了明快決策，甚至連公園名稱「紅豆公園」都取好了；至於是否暫停里政座談，她認為要繼續舉辦，做好防疫即可。

義和里長劉志陽說，破天荒有地方首長來跟里長們面對面討論，很感動；他認為現在防疫做得不錯，建議不要大肆報導確診者資料，造成人心惶惶。

韓國瑜昨天下午還參訪和發產業園區，與廠商座談，重提「香港村計畫」，透露去年就有一三一戶香港人來高雄買房子。

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