抗疫到戶外 澄清湖遊客增3成

武漢肺炎疫情延燒，享受好空氣受歡迎，近來澄清湖風景區出現露營潮，民眾樹下、草地搭帳篷，賞花接近大自然。（記者陳文嬋攝）

2020-03-21 05:30:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕武漢肺炎疫情延燒，高雄澄清湖風景區受歡迎，近來出現露營潮，民眾樹下、草地搭帳篷，賞花接近大自然、曬太陽防疫，享受好空氣，連烤肉區也很夯，人潮暴增三成。

武漢肺炎病毒怕陽光、酒精、勤洗手，戶外活動成為民眾最佳選擇，澄清湖是高雄第一大湖，也有「台灣西湖」美譽，園區占地三百七十五公頃，風景優美又緊鄰市區，曾被譽為台灣第一風景區。

園區白天賞花 夜觀螢火蟲派對

值得一提的是，正值春暖花開好時節，園區南洋櫻、油患子、九重葛綻放，幸福花園有八十種、千朵玫瑰花迎賓，令人賞心悅目；另有遊客中心、物藏館、蔣公行館，但屬於室內活動空間，民眾要量額溫、戴口罩入場。

此外，螢光奇緣秘境已復育五百隻黃緣螢，推出螢火蟲派對，還放養多隻小白兔，完全不怕人，來回奔跑、吃草、挖洞，民眾白天賞花、觀察小白兔，晚上可見螢火蟲翩翩飛舞。

新建一座迷宮花園 今年底完工

水公司七區處今年爭取三千萬元，推動五項整建工程，將新建一座迷宮花園，整修鐘樓至富國島的生態等步道，目前施工中，預計今年底完工。園區於上午六時開門，下午五時後禁止入園，期間已入園遊客不能過夜，最晚九時要離開。

李姓民眾表示，疫情迄今已有一段時間，大家都悶壞了，尤其陽光是病毒的剋星，帶孩子到澄清湖，曬太陽消毒、奔跑運動，增強免疫力，享受戶外遊玩的樂趣，更促進親子同樂。

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