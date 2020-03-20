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高雄／土地解套 海線4區開放申設民宿

高雄市政府費時多年改造茄萣海岸線，與台南黃金海岸連成一氣。（水利局提供）

高雄市政府費時多年改造茄萣海岸線，與台南黃金海岸連成一氣。（水利局提供）

2020-03-20 05:30:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局推動二○二○區域觀光元年，針對茄萣、永安、彌陀、梓官等四區，完成土地限制的法令解套，即日起開放申請民宿，並將籌設海線區域觀光發展平台，為區域觀光跨出一大步。

將建置觀光旅遊推廣平台

觀光局長邱俊龍表示，近期正持續盤點茄萣、永安、彌陀、梓官等海線四區觀光資源與旅遊資訊，將建置海線四區潮旅行觀光旅遊網路推廣平台，平台內容包含在地食、宿、遊、購、行、導等全方位的旅遊網路資訊，並提供在地旅遊達人線上開團辦理旅遊活動，能有效提升高雄海線四區觀光人潮。

邱俊龍指出，為充實全方位旅遊資源中「宿」的質量，考量區域內許多有意經營民宿的民眾因都市計畫法規範，無法合法申設民宿，經修正公告為高雄市偏遠地區範圍，並納入茄萣、永安、彌陀、梓官等，未來均可依照民宿管理辦法向觀光局申設民宿。

具觀光特色 可賞景、買漁獲

茄萣等四區全都靠海，茄萣有美麗沙灘與興達港情人碼頭、永安有鹽田濕地跟紅樹林、彌陀有漯底山風景區與大片魚塭景致、梓官則有熱絡漁港、魚市場及蔬菜專區；整個區域適合騎單車、看夕陽，梓官蚵仔寮港更是南部現撈漁獲主要據點，四海線區的許多宮廟也頗具地方特色。

產業部分，茄萣與梓官是每年冬季烏魚的基地，永安魚塭區招牌為石斑，彌陀魚塭區則以虱目魚為主角。

地方人士指出，以往若想過夜選擇不多，大概只能在岡山、路竹等區找汽車旅館，如果未來民宿增加，相信對地方觀光、整體產業發展有幫助。

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