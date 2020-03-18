高雄綠環境館養蚊5年 綠委促活化

斥資四億元興建的南區環保科技園區綠環境館，閒置超過五年，立委邱志偉要求工程會檢討活化計畫。（記者蘇福男攝）

2020-03-18 05:30:00

〔記者蘇福男／岡山報導〕斥資逾四億元興建的南區環保科技園區綠環境館，閒置超過五年，行政院公共工程委員會卻未列入活化管制名單，立委邱志偉要求工程會檢討活化，並提出台電「電幻二號所」建議計畫。工程會主委吳澤表示，近期將南下會勘綠環境館，了解活化相關計畫，將在一個月內提出規劃報告，為綠環境館的未來提出構想。

工程會主委允會勘 1個月內提規劃

坐落在岡山區本洲產業園區的綠環境館，十五年前由環保署補助逾四億元興建，當時號稱是國內首座取得綠建築九大指標的建築物，兼具環保、能源、生態功能，展示內容包括太陽能、生態濕地、環保科技、資源回收再利用、綠建築，但開館營運十年後，隨著到館參觀人數下滑、租約到期，五年多前黯然閉館，偌大的場館閒置至今。

立委邱志偉表示，綠環境館離岡山市中心不遠、腹地空間大，且場館和硬體設備都還算新穎，只要投入經費改造，將會是一個模範再生場館。但工程會針對全台低度使用或閒置設施的管制名單中，綠環境館並未名列其中，日前在立院交通委員會質詢工程會主委吳澤成時，深表不滿、失望。

邱志偉建議 台電認養設「電幻二號所」

綠環境館再生，邱志偉提出台電「電幻二號所」建議，台電在新北市有「電幻一號所」，以「綠能」為主題，將能源、科技、社會、教育與藝術融入環境教育，有能源創客空間與能源健身房並連通藝廊。台電在高雄有興達發電廠，綠環境館的綠能主題也與電幻一號所不謀而合，因此交由台電認養籌建「電幻二號所」非常契合，也能平衡南北差距。

另岡山區公所、戶政事務所等行政單位建築物老舊，綠環境館也能評估改建為岡山區的行政中心，將相關辦公單位遷移至此，也能節省建物重建經費，兩個方案都是可行性很高的計畫。

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