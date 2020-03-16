高雄／賞飛機飛越鐵道 小港新景點超夯

在觀機平台可近距離觀賞飛機起降，氣勢更磅礡，成了火紅打卡景點。（記者洪臣宏攝）

2020-03-16 05:30:00

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台鐵第二臨港線舊鐵道向來為都市秘境，小港區公所為活化閒置空間，委請高市養工處協作鐵道意象景觀觀機平台，打造出高雄唯一能近距離觀賞飛機飛越鐵道上空的後花園，成為新興火紅打卡景點。

機場旁舊鐵道景觀再生

台鐵第二臨港線舊鐵道為鐵路局所有，代管的高市養工處利用台鐵第二臨港線舊鐵道腹地打造自行車道，規劃長八百公尺綠廊道，不過地方認為景觀較單調，小港區區長李元新及當地港后里里長柯文世構思以景觀再生手法，活化既有閒置空間。

公所勘查發現，金福路至平和東路段遺留的舊鐵道位於小港機場旁，腹地廣闊，有中山四路高大的綠籬圍牆阻隔車輛噪音，彷彿是被遺忘的都市秘境，加上自行車道往北可串連前鎮之星，往南則通往港和國小天文館，地理區位優異。

觀機平台離跑道僅300公尺

李元新表示，區公所斥資三百四十萬元委請養工處興建觀機平台，離小港機場跑道僅三百公尺，可近距離觀賞飛機起降，氣勢更磅礡，該平台上月完工正擇期驗收，但先行開放民眾使用，結果一炮而紅，遊客如織。

此外，老榕樹廣場搭配懷舊穀斗車意象，為往來騎乘鐵馬的民眾提供停歇處，舊鐵道止衝擋、轉轍器則化身為梅花鹿及環頸雉，融入自然生態意識，自行車道兩側廣植的風鈴木直達大型轉轍器地標，遊客徜徉鐵馬之旅，也可見證舊鐵道歷史風華。

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