六都唯一買電動機車沒補助 高市議員：韓空話抗空污

六都唯一沒補助汰換舊機車，高市府表示，正研議新方案實施。（本報資料照）

2020-03-16 05:30:00

〔記者蔡清華／高雄報導〕高喊重拳抗空污的高雄市長韓國瑜，上任之後高雄竟沒編補助汰換舊機車預算，成了六都中唯一沒補助計畫，僅剩中央補助，市民如果買Gogoro電動機車得多花一萬三千元挨轟；市府環保局澄清，正在盤點空污基金現有的經費，研議新的方案實施。

市府未編預算 買車得多花一萬三千元

去年高雄市環保局針對汰舊換新購買電動機車還有一萬元的加碼補助，但今年開始卻未編列預算，而其他五都分別為台北市三千元、新北市六千元、桃園市九千元、台中市七千元、台南市九千元。

今年高雄市民汰舊換新換購電動機車只能使用中央補助，最高為一萬三千元，相較去年購買，除了經濟部工業局補助一萬元、環保署補助六千元，高雄市環保局還有一萬元補助，總計最高二萬六千元。

市議員高閔琳批評，韓國瑜上任時高喊重拳抗空污，如今汰換舊機車沒了補助，讓市民覺得又只是一句空話。

市府：二行程機車不多 空污基金嚴重不足

高雄市環保局副局長吳家安表示，二行程機車汰換及購買電動機車的地方加碼補助，高雄市歷年來補助淘汰量遠高於全國，經統計二○一六年到去年共淘汰了廿四萬八千輛，數量全國第一，高雄市過去四年的空污基金加碼補助超過七億元，也是全國第一。

先清查經費 最快四月可以開放申請

他說，這兩年考量高雄市的二行程機車已經所剩不多，空污基金也嚴重不足，未再編加碼補助的預算，但為了持續鼓勵民眾購買低污染的交通工具，環保局正在盤點空污基金現有的經費，評估研議新的方案，計劃比照去年以空污基金併決算方式，先清查經費，最快四月就可以開放申請，補助額度再核算。

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