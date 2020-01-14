為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

「韓流」消退 鳳山1年流失6.6萬票

2020-01-14 05:30:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜角逐總統大位失利，高雄大輸總統蔡英文四十八萬多票，尤以鳳山區被視為「韓流」起源地，前年市長選舉大贏民進黨三萬票，不料才過一年，「倒輸」三．六萬票，總計流失六．六萬票，鳳山民眾用選票給韓好看，成為「韓流」消退的重要指標。

選市長贏3萬票 大選倒輸3.6萬票

韓國瑜前年市長選舉奪下八十九．二萬票，贏民進黨陳其邁十五萬票，其中尤以鳳山區人數全市最多，韓國瑜得票數十一．八萬票，大贏民進黨三萬票；這次選舉韓國瑜在高雄獲得六十一萬票，時隔一年短少廿八萬票，大輸蔡英文四十八萬多票，其中鳳山區得票數八．二萬票，相較前年少了三．六萬票，輸給蔡英文五．六萬票。

全市韓獲61萬票 大輸小英48萬票

值得一提的是，鳳山區這次投票率高居全國第八名，最關鍵的眷村投票人數約四萬人，過去被視為藍軍鐵票區，韓國瑜前年市長選舉拿下二萬票，民進黨將近一萬票，這次選舉民進黨票數成長，創下歷史新高，迎頭趕上國民黨。

以民進黨立委許智傑為例，這次得票數增加二成五，已達一．五萬票，小輸李雅靜不到二千票，其中，海光里大多是軍眷子弟，許智傑也僅小輸一百多票，他深耕地方二十一年，推動社區營造、老人共餐等，感動地方催化成選票，凸顯認真經營也能撼動鐵板。

林智鴻：高雄人用選票教訓落跑市長

民進黨鳳山區議員林智鴻表示，韓國瑜棄市民於不顧，高雄得票數狂跌二十八萬票，還大輸蔡英文四十八萬票，凸顯高雄人覺醒了，用選票一吐怨氣，要給「落跑市長」教訓，尤其韓國瑜的敗選感言，竟還說回高雄上班，坐實了把高雄當備胎。

劉啟芳：選總統、藍營分裂 選票流失

大高雄里長聯誼會總會長劉啟芳指出，鳳山藍綠勢力各半，這次選舉市長韓國瑜上任不到一年，請假選總統輿論發酵，加上國民黨內部不團結，才會造成選票流失，希望國民黨深切檢討後，重新再出發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

高雄市今日熱門
2020-01-10 21:06

發音似「民進凍蒜」？陳樹菊助講讓台下韓粉瞬間困惑

2020-01-11 21:04

韓國瑜慘敗 臨時取消中外記者會 媒體傻眼 影片

2020-01-11 19:31

理智斷線！韓國瑜落後 韓粉衝禁區飆駡蔡英文 影片

2020-01-10 20:24

「光復高雄」全場沸騰！ 蔡英文：高雄不要被韓國瑜騙兩次

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播