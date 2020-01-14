南橫天池段昨通車 山林美景再現

台20線南橫公路天池段昨天上午復通。 （記者蘇福男攝）

2020-01-14 05:30:00

〔記者蘇福男／高雄報導〕台二十線南橫公路高雄桃源梅山口至天池段恢復通車首日，吸引七百輛汽、機車約二千名「南橫迷」上山朝聖，多數遊客對南橫沿途山林景致讚不絕口，但目睹海拔二二八○公尺的天池嚴重優養化「滿池綠」，紛紛表示「大失所望」！

公路總局甲仙工務段長陳正偉表示，昨天開放首日遊客多，許多民眾將車輛停在天池段畫紅線的路邊，導致交通一度嚴重壅塞，通車首日暫以勸導為主，即日起將請警方嚴格取締，籲請民眾配合，以免荷包失血。

南橫公路十年前因遭莫拉克風災重創，許多路段柔腸寸斷無法通行，道路基礎設施損壞嚴重，公路總局封閉梅山口至向陽路段長達四十五公里，採短、中、長期及分階段修復策略，其中，梅山口至天池約二十五公里長路段，十年來共投入近十五億元經費修復，復建期間因地質破碎及多次颱風豪雨影響，導致工程進展嚴重受阻，但在施工團隊全力趕工下，陸續完成二座橋、七座明隧道及數十處上下邊坡路基，復建近三十個足球場的面積。

清晨就有民眾排隊等上山

南橫昨上午八時開放通車，前晚就有不少民眾夜宿梅山青年活動中心和梅蘭民宿，準備見證南橫重啟歷史性的一刻，不過清晨四時許就有人迫不及待將車子開到梅山口管制站排隊，七時許排隊車潮將近二百公尺長。

大批南橫迷呼朋引伴上山朝聖，但因沿途紅線禁止停車，大部分遊客都是開車直接殺到天池，先在紀念開闢南橫公路殉職人員的長青祠休憩、拍照，鳥瞰氣勢壯闊的玉山群峰風光，再往上到觀景點和天池遠眺賞景。

來自高雄市小港區的薛榮興和太太前來天池賞景，他表示，第一次來南橫是四十幾年前，莫拉克風災之前，他就經常來南橫旅遊，十年來無法上到天池，讓他十分懷念。

台20線南橫公路大崩壁修復工程。 （記者蘇福男攝）

台20線南橫公路沿路櫻花盛開，美不勝收。 （記者蘇福男攝）

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