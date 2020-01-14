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高雄除夕加班收垃圾 年初一至初三停收

清潔隊大年初一至初三停收垃圾三天。（記者陳文嬋攝）

清潔隊大年初一至初三停收垃圾三天。（記者陳文嬋攝）

2020-01-14 05:30:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「國家清潔週」將於十七日啟動，高市環保局清潔隊除大年初一（二十五日）至初三（二十七日）垃圾停運三天外，除夕（二十四日）及大年初四（二十八日）將加班清運垃圾；民眾若被查獲亂丟垃圾，可依廢棄物清理法開罰一千二百元至六千元。

週五起加強巨大垃圾清運

市府環保局各區清潔隊自十七日起，加強家戶巨大垃圾及廢棄物清運，二十四日除夕上午九時至十二時，加強垃圾清運，下午二時起，依垃圾清運路線，直到全線清運結束。

環保局表示，二十五日大年初一至二十七日大年初三，清潔人員休假，停止收運垃圾三天，請民眾將垃圾及廚餘妥善包紮貯存，切勿丟棄戶外，以維護市容整潔。

環局：停收期間勿亂丟

環保局說，清潔人員將於一月二十八日大年初四加班，清運民眾大掃除及春節期間產生的廢棄物，大年初五星期三不收運垃圾，大年初六恢復正常垃圾清運。

環保局呼籲民眾大掃除，應做好垃圾分類，也須注意積水容器清理，才能有效防範病媒蚊孳生，如有巨大廢棄家具載運需求，請先打電話向清潔隊登記，並約好收取時間。

環保局說，民眾垃圾暫置地點，切勿妨礙交通，或造成環境髒亂，清潔隊會儘速前往清運，請民眾務必配合，讓新的一年可以享有一個美麗、乾淨又健康的生活環境。

高雄春節垃圾清運時間表

高雄春節垃圾清運時間表

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