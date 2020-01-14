大選高雄新民意 尹立：韓應道歉下台

尹立（左）說，市府用抹黑追殺手段壓制罷免能量。（記者黃旭磊攝）

2020-01-14 05:30:00

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市長韓國瑜首日銷假上班，Wecare高雄發起人尹立表示，市民已在一月十一日投下不信任票，新民意出現，韓已經沒有正當性來管理高雄，趕快道歉下台是最好方式。

市民11日已投下不信任票

昨天清晨氣溫驟降，尹立由三川里長莊晉勳協助販售罷韓福袋，十多名民眾頂著低溫排隊捧場，民眾一口氣買十份，博孝里里長方文杰受里民委託買了五十份，顯見罷韓熱度持續發酵。

韓國瑜昨天十點開記者會向高雄市民說抱歉，指自己整整三個月時間離開高雄，沒有好好陪大家，非常抱歉。

尹立：市民最關心「是不是睡到中午」

尹立表示，韓市長銷假第一天上班，市民最關心「他是不是睡到中午」，長期觀察，開票夜拋下國際記者會去吃火鍋，猜想他硬爬也會爬起來，至少在市府前面讓大家拍照，爬回辦公室再睡，苦民所苦、睡到中午這是他的習慣，沒辦法好好處理市政。

尹立說，一月十一日高雄市民投下不信任票，新民意已經讓韓國瑜沒有正當性來管理高雄，趕快道歉下台是最好方式；而韓擅長操弄仇恨對立，創造假案，自己在二○一三年卸任設計師協會理事長，韓仍透過議員免責權在氣爆公共藝術、大港開唱案抹黑栽贓，另外，慶富弊案是在馬英九時期聯貸，跟高雄銀行無關，硬栽贓給前朝陳菊。尹立說，選民提及要乾淨的輸，不要骯髒的贏，事實上最骯髒手段就是韓國瑜。

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