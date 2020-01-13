持續罷韓 光復高雄新春福袋熱賣

邱俊憲（右起）、尹立、陳冠榮、何權峰昨一起銷售光復高雄新春福袋。（記者王榮祥攝）

2020-01-13 05:30:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕光復高雄新春福袋昨首度現場銷售，吸引大批民眾排隊購買，Wecare大遊行發起人尹立根據投票結果評估，第二階段罷免應該沒問題，並希望大家新春心願能達成，一起恢復高雄榮光。

首批1萬份 盼市民心願能實現

尹立昨偕同罷韓四君子之一、前高雄氣爆自救會長陳冠榮，及民進黨高市議員何權峰、邱俊憲，共同在何權峰服務處前販售光復高雄新春福袋，福袋內容包括長形春聯、方形春聯、紅包袋與光復高雄貼紙完整組，每份一百元。

昨原定下午兩點開賣，但兩點前現場已出現排隊人潮，許多民眾一口氣購買五份、十份，甚至十五份，有人說自己家裡要貼，有人要分送親友，也有人受託團購，部分民眾買到福袋後開心大喊光復高雄、罷免韓國瑜，現場氣氛熱絡。

尹立說明首批福袋共印製一萬份，部分已透過網路銷售，昨天是首度現場販售，過年前還會陸續在其他場域提供，如果不夠會考慮加印，希望大家新春心願能實現，一起恢復高雄榮光。

尹立估第二階段罷免應該沒問題

他進一步指出，投票結果顯示近七成高雄人對韓國瑜投下不信任票，民意趨勢很清楚，Wecare高雄、公民割草、台灣基進共同推動的罷免會持續下去，罷免第二階段在收到通知後，只有兩個月時間需蒐集約廿三萬份連署，等於一天要五千多份連署，時間壓力很大，本來有點擔心，但看到投票結果，相信沒問題。

邱俊憲則表示，總統、立委大選雖落幕，但韓違背對市民承諾，要把韓市長罷免的原因並沒消失。

光復高雄新春福袋吸引排隊人潮搶購。（記者王榮祥攝）

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