南橫梅山口─天池段 今復通

南橫梅山口昨天湧現旅遊人潮。（記者蘇福男攝）

2020-01-13 05:30:00

〔記者蘇福男／高雄報導〕因莫拉克風災封閉搶修逾十年的台二十線南橫公路高雄桃源梅山口至天池段，今（十三）日上午八時將復通，梅山口昨湧現大批旅遊人潮（見圖，記者蘇福男攝），附近餐飲店、加油站業績暴增四、五成，令業者樂不可支，紛紛期盼南橫昔日榮景再現。

南橫梅山口至天池路段復通消息，連日來吸引大批「南橫迷」上山朝聖，但都在梅山青年活動中心前被擋下，公路總局甲仙工務段公告今天上午八時起正式開放復通，但僅限三．五公噸以下貨車、九人座以下客車、大型重機及機車通行，不總量管制，車輛進入時段限上午八時至下午一時，下午三時前淨空。

遊客上山朝聖 見證歷史時刻

記者昨從高雄阿蓮區騎機車前往桃源區梅山口，沿著台二十八線、台二十七甲線、台二十七線，至六龜區荖濃接台二十線南橫公路，經寶來、桃源高中、復興、梅蘭、樟山至梅山口，檢視沿途一百公里的路況，並將於今天上午八時即時報導復通情況。

位於梅山口的玉山國家公園管理處梅山遊客中心，和救國團青年活動中心及露營區、公園，昨天均湧現大批旅遊人潮，來自台北的吳英世夫婦特地夜宿拉芙蘭里，準備今天一大早就到梅山口排隊搶頭香，見證南橫復通歷史性的一刻。

梅山口飯店業者吳蕙心說，南橫梅山口至天池段復通消息傳開後，連日來吸引大批人潮上山旅遊，餐飲業績暴增五成，希望公路總局再接再厲，天池至埡口、向陽段也能儘快復通到台東池上，再現南橫昔日遊客如織榮景。

中油梅蘭加油站業者楊登明指出，梅蘭加油站是南橫西半段最後一個加油站，下一個加油站是距離一百一十公里遠的台東池上站；加油站二○○五年開站時，由於南橫遊客人潮多，加上越域引水等大型工程進行，加油車潮一度川流不息、門庭若市，但莫拉克風災造成南橫公路柔腸寸斷，觀光客無法來，十年來加油站幾乎門可羅雀，只能靠供應柴油給修路工程單位苦撐，連日來上山人潮、車潮湧現，加油站業績也暴增四成。

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