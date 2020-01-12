8席立委全上 康裕成：韓失誠信 高雄人不再相信

第15任總統副總統 高雄、澎湖投票結果

2020-01-12 05:30:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨總統立委選舉在高雄大獲全勝，蔡英文高雄競選總部執行總幹事康裕成分析，主要是韓國瑜失去誠信、讓市民無法再相信，而民進黨的「母雞」蔡英文夠穩重，成功拉抬整體選情。

康裕成：用選票告訴韓 高雄人生氣

康裕成指出，韓國瑜團隊雖然不斷吹捧在高雄的政績，但高雄鄉親看得最清楚，對於韓國瑜落跑選總統的感受也最深刻，昨天大家就用手上一張票，清楚告訴韓國瑜，高雄人有多麼生氣。

她進一步表示，韓國瑜團隊施政讓人失望，主要是因韓國瑜愛講大話，像迪士尼、愛情摩天輪、賽車賽馬、南部國際大機場等議題都引發議論，不斷批判前朝，卻又拿不出解決方法，以財政為例，韓市府頻頻痛斥前朝舉債，結果自己一樣要舉債。

不斷批判前朝 又拿不出解決方法

更讓人無法接受的是韓國瑜在高市議會的表現，除了答不出問題、答非所問外，去年下半年審查總預算的重要會期竟然請長假，議員質詢市長還要抽籤與限制時間，諸多作為都引發非議，也顯示韓國瑜的不夠認真。

小英發揮母雞功用 拉抬立委聲勢

立委部分，康裕成認為蔡英文成功扮演民進黨「母雞」角色，從年初到年底隨個人聲勢上升，各區域立委選情也跟著攀高，反觀國民黨在高雄的母雞似乎沒發揮功用，讓部分只會蹭韓、不思經營地方的候選人吃到苦頭。

此外，國民黨立委在立院不斷出狀況，包括夾手他人、侮辱女警等事件，主角都是國民黨高雄立委，也影響國民黨立委選情，加上國民黨不分區名單爭議過大，讓民眾對國民黨大失所望。

綠委扎實經營地方 也是勝選關鍵

康裕成表示，去年初其實國民黨聲勢很強，當時內部評估八席現役立委可能保住一半就算及格，但隨著韓國瑜的人氣不斷銳減，加上國民黨又頻頻出狀況，反觀民進黨各區域立委透過扎實的地方經營與穩健衝刺選情，最終獲得好成績。

蔡英文高市得票破百萬，支持者瘋狂。（記者蔡清華攝）

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