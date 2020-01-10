發走路工？林岱樺公布影像駁抹黑

林岱樺（前排右四）在市議員、律師陪同下，反擊國民黨移花接木抹黑。（記者洪臣宏攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者洪臣宏、葛祐豪、施曉光／綜合報導〕國民黨指控高雄市立委第四選區民進黨候選人林岱樺發放走路工，林岱樺夜間公布影像，並找來被拍到發放五百元的謝姓男子，反擊國民黨竟以本月九日拜票，謝男發放薪資畫面，移花接木到五日造勢晚會，製造假新聞。

國民黨涉製造假新聞 林岱樺今控告

國民黨昨天下午召開「民進黨走路工抓到了？」記者會，指控林岱樺五日大寮區的選情之夜，發給搭乘動員遊覽車的民眾每人五百元及一百元的便當、涼水費，每車車掌還有六千元的「動員費用」，遭人向高雄市林園警分局檢舉。

林岱樺認為國民黨以假新聞，意圖使人不當選，今天將控告在國民黨召開記者會人員，包括周錫瑋、魏平政及高雄市議員陳美雅、陳麗娜、李雅芬、陳玫娟、蔡金晏、黃香菽及立委候選人徐慶煌，涉嫌違反選罷法。

國民黨部：記者會過程可受公評

對此，國民黨高雄市黨部強調，昨天出席「抓到了！奧步已出現？」記者會的多位市議員，是根據民眾提供資料，指林岱樺的選前之夜的遊覽車，有戴著林岱樺帽子的人，發給參加民眾一個人五百元，經檢舉後報送警方，竟被認為是薪資而非賄選，因此質疑檢調不偵辦，明顯選舉不公，記者會過程可受公評。

被指涉男子：影片移花接木

林岱樺在市議員江瑞鴻、林智鴻、鄭孟洳、黃秋媖及律師劉思龍、朱立人等人陪同下，迅速回應走路工疑雲，被指涉嫌在大馬路上發放走路工的謝姓男子也現身說法。

朱立人表示，國民黨出示的影像畫面，其實是林岱樺九日上午九時在大寮區會社里市場拜票行程，九時五十分掃街結束，謝姓工讀生召集人發放給工讀生薪資五百元，且依政治獻金法完成簽收與造冊，竟被國民黨移花接木到五日下午五時卅分的造勢大會。謝姓男子穿著拜票時衣帽現身，承認就是影中人，但影片內容都是昨天發生的事。

林岱樺說，請國民黨舉證如何交付三萬元？每人五百元？且提出發放肉粽、肉包的影像等具體證據，她認為國民黨移花接木，用假新聞影響選情，痛斥不抹黑就不會選舉了。

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