催年輕人票 賴清德：回家投票別再哈囉

賴清德昨上午陪同第二選區民進黨立委候選人邱志偉（左）掃街拜票。（記者黃佳琳攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者黃佳琳、方志賢、黃旭磊、洪臣宏／高雄報導〕總統選戰進入倒數，外界評估投票日和農曆春節都在一月，恐造成年輕人返鄉投票意願不高衝擊選情；對此，民進黨副總統候選人賴清德昨南下，陪同黨籍立委候選人掃街拜票時，呼籲年輕人把握手中神聖的一票，不要再「哈囉」了。

為了國家 投票日、春節回家兩次

賴清德昨上、下午先後陪同民進黨立委候選人邱志偉、李昆澤、趙天麟、賴瑞隆、林岱樺等人掃街拜票，並接受媒體訪問時說，年輕人返鄉投票，才能共同承擔起國家的責任。當然投票日和農曆春節都在一月，會讓年輕人回來兩次，但可以把第一次回家當成是為了「國家」，第二次當成「闔家團圓」，先有國再有家，年輕人不要再「哈囉」了，應該要回家投票。

陪邱志偉、李昆澤、趙天麟、賴瑞隆、林岱樺掃街

邱志偉強調選情審慎樂觀，有信心贏得勝選，也期待高雄八仙過海。賴清德則指出，民進黨國會要過半，雲、嘉、南、高屏的立委一定要全壘打，目前有信心達成目標，但票沒有開出來，話也不敢說太滿；而中、北部幾個比較激戰的選區，也處於勢均力敵的情況，這也是為何必須疾呼年輕人要出來投票的原因。

賴瑞隆轉述指出，沿途有許多年輕人搖旗吶喊，院長（賴清德）聽到他們為了下一代將去投票，感動得稱「年輕人都站出來了」。而選舉期間，院長多次到總部助陣，讚揚自己七個立院會期拿到公督盟評鑑第一，並肯定黃色小鴨、五月天演唱會等政績。

李昆澤則表示，去年舉辦「咱的高雄、台灣的歌」晚會，他與前行政院長賴清德在晚會高歌兩曲，當時賴清德尚未公佈擔任副總統候選人，受到市民熱烈迴響，足見其魅力與受群眾愛戴。如今賴清德成為民進黨副總統候選人，做為蔡英文總統最強副手，對於台灣、對於民進黨絕對是大大的加分。

賴清德陪賴瑞隆掃街，感動表示「年輕人都站出來了。」（記者黃旭磊攝）

民進黨副總統候選人賴清德，陪同民進黨候選人李昆澤進行車隊掃街拜票，熱情市民揮手、吶喊表達支持。（圖李昆澤競選總部提供）

民進黨副總統候選人賴清德（左）為林岱樺輔選，高喊要投「一生一世」（諧音：1314）。（記者洪臣宏攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法