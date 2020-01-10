春節搭渡輪 499元套票暢遊高雄港

春節期間，高雄輪船公司從小年夜起至年初五，旗鼓渡輪航線在尖峰時段進行一般遊客燃油機車管制。（記者黃佳琳翻攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕春節期間，高雄輪船公司為迎接金鼠年七天年假出遊的人潮， 從小年夜起至年初五，旗鼓渡輪航線於早上十一點至下午五點尖峰時段進行一般遊客燃油機車管制，騎乘機車遊客可選擇搭乘「前鎮—中洲」航線；「棧貳庫—旗津航線」也將加入疏運分流，以更密集的航線加強疏運遊客流量。

小年夜至初五 連假疏運模式

輪船公司表示，每年春節連假開始，出遊人潮就十分踴躍，鼓山旗津航線渡輪也比照以往連假疏運模式，啟動人車分流載運，大幅縮短遊客候船時間，輪船公司預估單日旅運量可達三萬人次以上，屆時將全員全船出動，載大家前往旗津踩風踏浪、看海景、吃海鮮。

輪船公司發布航班訊息

今年春節連續假期可從棧貳庫搭乘遊港輪一覽港濱、認識高雄港的文化歷史，或搭乘渡輪到旗津來個美食或采風輕旅行。輪船公司也推出與JETS嘉年華聯名套票，只要四九九元，就能玩翻高雄港，嘉年華內各種適合大小朋友的大型遊樂設施，搭乘遊港輪近距離一覽貨櫃碼頭、大型橋式機、大型貨櫃船、軍艦跟工作船後，再乘坐各種遊樂設施，瞭望高雄港。

棧貳庫旗津航線 可先購票劃位

另外，棧貳庫旗津航線每逢連假已是班班客滿，供不應求，去年春節已打破開航以來最高搭乘人次，單日有兩千兩百人次搭乘，預計今年過年期間也將是滿載盛況，輪船公司提醒要搭乘此航線的民眾，可先至渡輪購票櫃台購票劃位，接著就可以好好逛逛港區跟棧貳庫，開航時間前十分鐘再輕鬆上船就好，不需排隊候船。

輪船公司表示，除夕當天「棧貳庫—旗津航線」停航，「旗津—鼓山航線」僅營運到晚上十二點，讓輪值大夜班的船員可以回家吃團圓飯；另春節期間金棧遊港也分別於年初一至初三下午四點五十分開航鍍金夕陽線、年初四至初五下午四點十分開航亞灣線，要帶大家一起來跟高雄港拜年。

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