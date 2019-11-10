韓國瑜質疑潛艦國造 綠委批有忠誠危機

2019-11-10 05:30:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕立委趙天麟昨成立鹽埕後援會，針對韓國瑜指潛艦國造是假議題，他批韓對中華民國有忠誠度的問題和危險，台灣四面環海需要來無影去無蹤，可以保衛台灣海峽安全的潛水艦，潛艦國造三年後就擁有六艘潛艦保護。

民進黨立委、議員昨火力全開，批韓國瑜騙高雄人後，又想騙國人，自稱「庶民」卻買七千二百萬元的豪宅，炒房？自住？說法反覆。 立委管碧玲批韓國瑜騙稱是「庶民」，女兒韓冰說爸爸沒錢，開一輛破車，打工賺錢買車給爸，結果韓竟能買台北七千二百萬元的豪宅。

管批韓還想用政見來騙，稱撥一千億預算到勞保基金，張善政說要讓退休勞工領六百萬至一千萬元，但看韓的雲林農舍被爆後認賠殺出，買下南港七千二百萬豪宅，一樣認賠賣出，大家敢把錢交給他們？

市議員簡煥宗指韓射出一支穿雲箭，一出手豪宅就出現，聽過團購買化妝品，韓的親友團是揪團買豪宅，還有雲林的別墅農舍，這麼有錢還要騙大家是「庶民」。

市議員李喬如說，韓國瑜亂開支票沒一件兌現，很多市政是延續前朝陳菊任內政績，韓國瑜開出發大財、不負債的政見，預算不減反增，還請假不到議會報告。

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