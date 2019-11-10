高雄》世界福德文化節 百尊土地公林園踩街

世界福德文化節昨天登場，約百尊神像「相見歡」。（記者洪臣宏攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者洪臣宏／高雄報導〕第十二屆世界福德文化節昨天登場，來自多國及台灣上百尊土地公、諸神相見歡，花車、藝陣齊上林園區踩街遶境，還有綿延數公里人龍「與神同行」，民眾夾道爭睹世界級宗教盛事。

各國合計上百間宮廟同歡

林園區東林福德廟今年承辦第十二屆「世界福德文化節」，有中國、澳門、香港、新加坡、印尼、緬甸、柬埔寨、泰國、馬來西亞、汶萊、越南等地廿餘間與台灣八十餘間土地公廟及宮廟共襄盛舉。

中國廈門仙岳山土地公廟號稱是東南亞最大的土地公廟，該廟也出動大陣仗護送土地公神像跨海祈福，林園區長陳興發、東林福德廟主委林寶祥率管委會迎接，來自各地約百尊神像聚集，頗為壯觀。

今天在高雄市區遶境祈福

活動重頭戲之一的踩街遶境，卅餘輛花車、各式藝陣從林園夜市出發，經過東林福德廟進入林園鬧區，萬人空巷，晚上則有「與神同行」晚會，多名藝人輪番演出。今天則進行高雄市區遶境，將行經鳳山、四維行政中心，為台灣祈福。

林園區公所、東林福德廟九日、十日兩天舉辦系列活動，包括福氣滿滿文物展，展出東林福德廟鎮廟之寶「黃金神轎」及土地公文物，還有文創市集、彩繪燈籠展、蕭季慧雙管書法等，活動地點主要在東林福德廟、頂林仔邊警察官吏派出所及林園夜市。

世界福德文化節昨天登場，花車、藝陣踩街遶境，人龍綿延數公里。（記者洪臣宏攝）

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