為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

高雄》世界福德文化節 百尊土地公林園踩街

世界福德文化節昨天登場，約百尊神像「相見歡」。（記者洪臣宏攝）

世界福德文化節昨天登場，約百尊神像「相見歡」。（記者洪臣宏攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者洪臣宏／高雄報導〕第十二屆世界福德文化節昨天登場，來自多國及台灣上百尊土地公、諸神相見歡，花車、藝陣齊上林園區踩街遶境，還有綿延數公里人龍「與神同行」，民眾夾道爭睹世界級宗教盛事。

各國合計上百間宮廟同歡

林園區東林福德廟今年承辦第十二屆「世界福德文化節」，有中國、澳門、香港、新加坡、印尼、緬甸、柬埔寨、泰國、馬來西亞、汶萊、越南等地廿餘間與台灣八十餘間土地公廟及宮廟共襄盛舉。

中國廈門仙岳山土地公廟號稱是東南亞最大的土地公廟，該廟也出動大陣仗護送土地公神像跨海祈福，林園區長陳興發、東林福德廟主委林寶祥率管委會迎接，來自各地約百尊神像聚集，頗為壯觀。

今天在高雄市區遶境祈福

活動重頭戲之一的踩街遶境，卅餘輛花車、各式藝陣從林園夜市出發，經過東林福德廟進入林園鬧區，萬人空巷，晚上則有「與神同行」晚會，多名藝人輪番演出。今天則進行高雄市區遶境，將行經鳳山、四維行政中心，為台灣祈福。

林園區公所、東林福德廟九日、十日兩天舉辦系列活動，包括福氣滿滿文物展，展出東林福德廟鎮廟之寶「黃金神轎」及土地公文物，還有文創市集、彩繪燈籠展、蕭季慧雙管書法等，活動地點主要在東林福德廟、頂林仔邊警察官吏派出所及林園夜市。

世界福德文化節昨天登場，花車、藝陣踩街遶境，人龍綿延數公里。（記者洪臣宏攝）

世界福德文化節昨天登場，花車、藝陣踩街遶境，人龍綿延數公里。（記者洪臣宏攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

高雄市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播