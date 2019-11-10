高雄》微型感測器揪空污 13工廠挨罰

2019-11-10 05:30:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局今年鎖定十一個工業區，佈設七百五十個空品微型感測器，採取陸空分進合擊，透過監測數據追查污染源，搭配人員入廠稽查，揪出十三家工廠違法，共開罰二百五十萬元，形同佈下天羅地網揪空污。

高市環保局今年在全市工業區增設七百五十個空品微型感測器，以一百至三百公尺距離密集設置，涵蓋卅四個行政區，預計年底可達一二五○個，數量將成為全國第一。

環保局統計，到九月底計查獲大寮、林園、小港區共十三家工廠違法造成污染，其中五家是化學製品製造業，五家是金屬二級冶煉業如電弧爐煉鋼業等，二家是廢氣物處理業等，大都是排放粒狀物超標。

環保局依違規情節及次數，分別裁罰十萬至卅萬元，最高是二月間信昌化學火警事件，因為燃燒不完全產生黑煙，環保局運用微感監測數據判斷影響範圍，直接裁罰一百萬元。

環保局表示，工業區周邊社區聚落、重要交通要道，以五百至一千公尺距離設置監測點，另設有卅台移動式感測器，針對異味空污陳情案件，機動派駐蒐集污染情資，有利追溯可疑污染源。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法