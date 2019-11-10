高雄3路口多向違規監測 車禍數少三分之二

警方在大中二路、華夏路口建置「多向違規監測系統」科技執法，單一路口就設六支鏡頭「全都錄」。（記者黃良傑翻攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕為去除「高雄式」左轉污名，高市警局交通大隊祭出科技執法降低肇事率，在前卅名易肇事路口、檢舉達人熱區中，挑選出三處路口建置「多向違規監測系統」，採AI智慧感應違規即時回傳，今年十月正式上線開罰，單月取締七三○件，車禍數是去年同月的三分之一，收到防制成效。

10月起上線取締 單月開罰730件

交通大隊表示，「多向違規監測系統」除監測闖紅燈、紅燈左右轉等功能，對於未依規定二段式左轉、違規行駛人行道及機車行駛行人穿越道等違規，均能有效監測並舉發，附近居民反映建置科技執法取締後，駕駛人明顯不敢違規。

警方於大中二路、華夏路口建置「多向違規監測系統」科技執法，建置總經費共三六六萬元，九月為宣導期，十月一日起取締，單一路口就設六支鏡頭，其中全景攝影機更是「全都錄」，採AI智慧感應違規即時回傳，再加上人工判讀、製單。

科技執法收效 10月車禍減為2件

經統計，十月取締違規七三○件，其中闖紅燈（含左轉）六十五件、紅燈右轉九十二件、機車行駛行人穿越道四七六件、越線九十七件，每日平均違規廿三件，比宣導期每日平均違規卅六件減少；另車禍件數，十月共發生二件，比去年同期減少四件。

「多向違規監測系統」目前共有三處路口設置，分別為左營區大中二路與華夏路口、博愛路與新莊路口，以及鳳山區過埤路與鳳頂路口，主要監測的交通違規項目，包括未依規定兩段式左轉（尤其是逆向左轉）、闖紅燈、紅燈左右轉、違規行駛人行道及逆向行駛等違規行為，是高市首創的科技執法系統，絕對有嚇阻作用。

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